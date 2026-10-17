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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي| بيدرو نيتو يقود تشيلسي لإسقاط إيفرتون بثنائية والصعود للمربع الذهبي

تشيلسي
تشيلسي
عمرو مصطفى

حقق فريق تشيلسي انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «هيل ديكينسون»، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

بيدرو نيتو يقود تشيلسي لإسقاط إيفرتون 

وفرض بيدرو نيتو نفسه نجمًا للمباراة، بعدما افتتح التسجيل لصالح البلوز مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويؤكد تفوق فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليحسم تشيلسي المواجهة لصالحه ويحصد ثلاث نقاط مهمة.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 10 نقاط، ليستقر في المركز السادس.

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيماليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليفي كولويل، ماكسينس لاكروا، جوش أتشيمبونج.

خط الوسط: جوريل هاتو، موسيس كاسيديو، جوردون هندرسون، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: كول بالمر، مورجان روجرز، جواو بيدرو.

تشيلسي ايفرتون الدوري الانجليزي مباراة تشيلسي وإيفرتون

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