حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة تشيلسي وإيفرتون، التي تجمع الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة تشيلسي وإيفرتون

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة محاولات متبادلة من الفريقين لافتتاح التسجيل، في ظل رغبة كل منهما في فرض سيطرته على مجريات اللعب والتقدم في النتيجة.

وحاول تشيلسي الوصول إلى مرمى إيفرتون عبر عدد من المحاولات الهجومية، وكاد مويسيس كايسيدو أن يمنح فريقه هدف التقدم، بعدما أطلق تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة.

في المقابل، سعى إيفرتون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تهديد مرمى تشيلسي، إلا أن محاولات الفريقين لم تسفر عن تسجيل أي أهداف خلال النصف الأول من اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، لتبقى المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات خلال الشوط الثاني، في ظل بحث الفريقين عن هدف يمنح أحدهما الأفضلية وحصد النقاط الثلاث.