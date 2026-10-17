كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي للاعبيه استعدادًا لمواجهة إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يعلن تشكيله لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويخوض تشيلسي المواجهة خارج ملعبه، بحثًا عن حصد النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في جدول ترتيب المسابقة، في ظل المنافسة القوية مع إيفرتون على المراكز المتقدمة.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 10 نقاط، متساويًا مع إيفرتون صاحب المركز الرابع في عدد النقاط، ليتطلع الفريق اللندني إلى تحقيق الفوز وحسم المواجهة لصالحه.

وجاء التشكيل الرسمي لتشيلسي أمام إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج، ماكسينس لاكروا، ليفي كولويل.

خط الوسط: بيدرو نيتو، جوردان هيندرسون، مويسيس كايسيدو، جوريل هاتو.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، مورجان روجرز.