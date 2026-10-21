الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص

توصل حسام الزناتي، المسؤول عن ملف كرة القدم بنادي الزمالك، إلى اتفاق مع مدرب عام دنماركي للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة معتمد جمال، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي لتطوير الأداء الفني والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وعلم صدي البلد من مصادره ، ان المدرب الدنماركي يحصل على صلاحيات واسعة لمساعدة معتمد جمال في مهامه الفنية، على أن يتولى أدوارًا تتعلق بتطوير أداء اللاعبين، مع التركيز على تنمية مهارات العناصر الشابة والتدريب على الكرات الثابتة.

ويعمل المدرب الجديد في قطاع الناشئين بنادي نورشيلاند الدنماركي، المعروف باهتمامه بتطوير المواهب الشابة، وهو ما يعزز من فرص الاستفادة من خبراته في تطوير اللاعبين داخل الزمالك.

ومن المنتظر أن ينضم المدرب الدنماركي إلى الجهاز الفني للفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، لبدء مهامه والمشاركة في إعداد الفريق للاستحقاقات القادمة، ضمن مساعي الزمالك لتعزيز الجهاز الفني ورفع المستوى الفني للاعبين.