متحدث الحكومة: قيمة الدعم النقدي ستُحدد وفقًا لعدد أفراد الأسرة المستفيدين.. ولا نستهدف تقليص الدعم

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ملامح توجه الحكومة للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قيمة الدعم النقدي المقرر صرفه ستُحدد وفقًا لعدد المستفيدين داخل كل أسرة.

تطبيق منظومة الدعم النقدي

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة الدعم النقدي يتمثل في تحقيق مزيد من الشفافية وضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها الفعليين.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة لا تستهدف من التحول إلى الدعم النقدي خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو تقليص أعداد المستفيدين، وإنما تسعى إلى تطوير آليات تقديم الدعم بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في توزيعه.

دراسة تفاصيل التحول إلى المنظومة الجديدة

وأشار إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة المقبلة على دراسة تفاصيل التحول إلى المنظومة الجديدة، بما يحقق الاستفادة المثلى للأسر المستحقة، ويراعي أعداد المستفيدين واحتياجات كل أسرة.