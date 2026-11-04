الحكومة: مراعاة اعتبارات التضخم وزيادة قيمة الدعم النقدي بما يحقق الاستقرار في مجموعة السلع التي يحصل عليها المواطن

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا لمناقشة تكليفات الرئيس السيسي الخاصة بالمحور الضمان الاجتماعي .

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وقع الاختيار على البدء في محافظة البحيرة كنموذج تجريبي لمنظومة الدعم النقدي في أول يناير ".



ولفت محمد عادل :" الهدف من الدعم النقدي جعل منظومة الدعم أكثر شفافية وأكثر عدالة والحكومة اكدت أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا يستهدف تقليل أعداد المستفيدين من منظومة الدعم والمستهدف منه إتاحة آلية أكثر مرونة وشفافية ".



وتابع محمد عادل :" الحكومة أكدت مراعاة اعتبارات التضخم في الدعم النقدي وزيادة قيمة الدعم النقدي بما يحقق الاستقرار في مجموعة السلع التي يحصل عليها المواطن ".



وأكمل محمد عادل :" توفير السلع الأساسية والاستراتيجية التزام حكومي وتوافر مخزون استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر ".