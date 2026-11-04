ريال مدريد يفوز على أيك أثينا 3-2 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره أيك أثينا اليوناني، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وسجل هدفي أيك أثينا كلًا من أبوبكاري كويتا (12')، وستافروس بيليوس (75').

بينما سجل ثلاثية الريال جود بيلينجهام (32')، وكيليان مبابي (78')، وفيديريكو فالفيردي (90'+2').

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس - إدير ميليتاو - روديجير - كوكوريلا.

خط الوسط: كامافينجا - برناردو سيلفا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: يان ديوماندي - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان صاحب نفس الرصيد، وتجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط في المركز الثلاثين.