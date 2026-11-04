ريال مدريد يتطلّع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأوروبية من بوابة آيك أثينا

يخوض ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على آيك أثينا اليوناني وعينه على مواصلة سلسلة انتصاراته الأوروبية.



ويطمح الميرينغي للعودة بنقاط الفوز من أرض مضيفه اليوناني وتحقيق فوز رابع على التوالي في المسابقة بينما يأمل صاحب الأرض في صنع المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية.

بدأ فريق "أتلانتا فالكونز" اليوم الأربعاء استعداداته لمباراته ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في مدريد، وذلك في مركز التدريب الخاص بنادي "ريال مدريد" الإسباني العريق، بينما يبدأ فريق "سينسيناتي بنغالز" تدريباته يوم الخميس في مرافق تابعة للمنتخب الإسباني، بطل كأس العالم.

وغادر الفريقان متوجهين إلى العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء، استعداداً للمباراة المقررة يوم الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" -معقل نادي "ريال مدريد" الحائز على الرقم القياسي بـ 15 لقباً في دوري أبطال أوروبا.

وقال كيفن ستيفانسكي، مدرب فريق "أتلانتا فالكونز": "إنه مرفق رائع يتيح لنا إنجاز عملنا هذا الأسبوع. إن نقل فريق كرة القدم الأمريكية عبر المحيط الأطلسي يمثل مهمة ضخمة، وأنا ممتن للغاية لرابطة دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ولإدارتنا؛ فمن المذهل حجم العمل الذي تطلبه هذا الأمر".

وأضاف: "بالنسبة لي، كان الأمر مقتصراً على الحضور والصعود إلى الطائرة لنصل إلى هنا، لكن خلف ذلك جهوداً هائلة، وأنا أقدر كثيراً فريق عملنا الذي حرص على توفير كل سبل الراحة لنا".

وتوجه فريق "أتلانتا فالكونز" مباشرة إلى مركز تدريب "ريال مدريد" لإجراء حصة تدريبية.

وتُعد هذه المباراة الثانية ضمن الموسم العادي لدوري كرة القدم الأمريكية (NFL) التي تُقام في مدريد، بعد المباراة الافتتاحية التي جرت العام الماضي، حيث تغلب فريق "ميامي دولفينز" على "واشنطن كوماندرز" بنتيجة 16-13 في الوقت الإضافي.

من جانبه، قال رافا دي لوس سانتوس، مدير عمليات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) في إسبانيا: "هناك دائماً بعض التفاصيل التي تحتاج إلى ضبط دقيق، لكن يبدو أن كل شيء يسير وفق المسار الصحيح. نحن سعداء للغاية بسير الأمور، سواء على مستوى الملعب أو المدينة، أو فيما يتعلق بكافة الفعاليات المقررة طوال الأسبوع. كل شيء جاهز ليوم أحد حافل ومميز".

ستتضمن المباراة لحظة لاستذكار ضحايا حادث تصادم قطار فائق السرعة، الذي أسفر عن مقتل 69 شخصاً وإصابة العشرات الأسبوع الماضي. ولم يقدم المنظمون تفاصيل إضافية حول هذه اللفتة التكريمية، مكتفين بالقول إنها ستكون مفاجأة.

وتُعد المباراة التي ستقام في مدريد السابعة ضمن سلسلة قياسية من تسع مباريات لدوري كرة القدم الأمريكية تُجرى خارج الولايات المتحدة هذا الموسم؛ حيث ستُقام المباريات المتبقية في كل من ميونيخ ومدينة مكسيكو.

ويتوقع المنظمون أن يكون أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في حالة ممتازة، علماً بأن الملعب سيستقبل يوم الأحد نحو 80 ألف مشجع، في حين بلغ عدد الحضور في مباراة العام الماضي 78,610 متفرجاً. ولا تزال التذاكر متاحة لمباراة هذا الأسبوع.

وقال دي لوس سانتوس: "تكون أرضية ملعب برنابيو دائماً في حالة جيدة. كما تعلمون، هذه أولوية قصوى بالنسبة لنادي ريال مدريد، ونحن سعداء للغاية بذلك. لقد كانت تجربتنا مع أرضية الملعب إيجابية جداً العام الماضي، ولا نرى أي مؤشر على أن الوضع سيكون مختلفاً هذا العام؛ لذا نتوقع أن تكون الأرضية في حالة مثالية".

وفي العام الماضي، أجرى فريق "كوماندرز" تدريباته في مركز تدريب ريال مدريد، بينما استخدم فريق "دولفينز" مرافق ملعب نادي أتلتيكو مدريد. أما هذه المرة، فقد اختار فريق "بنغالز" الاستعانة بمرافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي سبق له استضافة مباراتين لفريق "فالكونز" في ملعبهم بمدينة أتلانتا خلال بطولة كأس العالم في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف دي لوس سانتوس: "الأمر الجيد هو أن فريق 'فالكونز' يتدرب هذا العام في (مركز تدريب الاتحاد الإسباني)، وهم معتادون تماماً على التعامل مع رياضيين من الطراز الرفيع مثل لاعبي 'فالكونز'. وبالطبع، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لديه خبرة واسعة في استضافة أبطال العالم". سيشهد عرض استراحة ما بين الشوطين مشاركة نجم الموسيقى الكولومبي مانويل توريزو، لكن سيتعين على المنظمين مجدداً الالتزام باللوائح المحلية المتعلقة بالضوضاء في ملعب "سانتياغو برنابيو"، الذي يقع في حي سكني راقٍ.

وكانت الحفلات الموسيقية في الملعب توقفت منذ عام 2024، وذلك في أعقاب شكاوى تقدم بها السكان المجاورون بسبب الضوضاء المفرطة.

وقال دي لوس سانتوس: "كل ما يتعلق بعرض استراحة ما بين الشوطين، والحدث بحد ذاته، سيخضع للقوانين واللوائح المعمول بها في إسبانيا. نحن نلتزم باللوائح؛ فهذا هو نهجنا".

يُذكر أن الاتفاقية المبرمة بين مدريد ورابطة دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) لإقامة مباريات في العاصمة الإسبانية لا تزال سارية لمدة عام آخر.



