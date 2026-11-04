وسط توتر ميداني متصاعد.. مقاتلات إسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق جنوب لبنان

شهدت أجواء جنوب لبنان تحليقًا لطائرات حربية إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة، في تطور أمني يأتي وسط استمرار الانتهاكات الجوية والتحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق اللبنانية.

ويثير التحليق المنخفض مخاوف السكان، خصوصًا في القرى والبلدات الحدودية، لما يصاحبه من ضجيج قوي وحالة من الترقب لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية أو غارات جوية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد ميداني مستمر، إذ شهدت مناطق جنوب لبنان خلال الأيام الماضية غارات إسرائيلية وتحركات للطيران المسيّر، شملت أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وصور، وفق تقارير إعلامية لبنانية.

كما تحدثت تقارير لبنانية سابقة عن تحليق متكرر للطائرات الحربية الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق جنوبية، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.