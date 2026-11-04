"الكرات النارية" تضيء السماء مع ذروة زخة شهب الثوريات الجنوبية فجر الخميس



يستعد المتخصصون وهواة الفلك، بدءا من منتصف ليل اليوم /الأربعاء/؛ لرصد ومتابعة زخة شهب الثوريات الجنوبية، التي تبلغ ذروتها مساء اليوم وحتى الساعات الأولى من فجر غد الخميس، وتظهر خلالها شهب شديدة السطوع تعرف باسم "الكرات النارية".

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن زخة شهب الثوريات، الناتجة عن مخلفات المذنب «2P/Encke»، تنقسم إلى جزأين، أولهما الثوريات الجنوبية التي تنشط خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 20 نوفمبر من كل عام، وتبلغ ذروتها ليلة 4 إلى 5 نوفمبر، بينما تنشط الثوريات الشمالية بعدها بنحو أسبوع، وتبلغ ذروتها ليلة 11 إلى 12 نوفمبر.

وأوضح تادرس أن شهب الثوريات تتميز بظهورها في صورة ومضات ضوئية شديدة السطوع في السماء، كما تتحرك ببطء نسبي مقارنة بغيرها من الشهب، مشيرا إلى أنها من الزخات الشهابية الهادئة نسبيا، إذ يقل معدل ظهورها عن 10 شهب في الساعة في ظروف الرصد المثالية.

وأضاف أن هذه الشهب تبدو ظاهريا كما لو كانت آتية من اتجاه برج الثور، بالقرب من عنقود الثريا النجمي، وهو ما يرجع إليه سبب تسميتها.

وعن أسباب ظهور الشهب، أوضح أستاذ الفلك أن الزخات الشهابية السنوية تنشأ عندما تمر الأرض، أثناء دورانها حول الشمس، عبر تجمعات من الغبار والحصى المتناثرة على امتداد مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تدخل هذه الجسيمات الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر، فتظهر في السماء على هيئة أشرطة مضيئة، مكونة زخات شهابية تتكرر سنويا.

وأكد تادرس أن ظهور الشهب لا يشكل أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على سطح الأرض، لافتا إلى أن مشاهدتها تمثل فرصة ممتعة لهواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ونصح الراغبين في مشاهدة الزخة الشهابية برصدها بعد منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من الفجر، من أماكن مظلمة بعيدة عن مصادر التلوث الضوئي في المدن، للحصول على أفضل فرصة لمتابعتها.