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الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب نفط ثالث لتجاوز مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب نفط ثالث لتجاوز مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت وكالة «بلومبرج» أن الإمارات العربية المتحدة تدرس إنشاء خط أنابيب ثالث لنقل النفط الخام، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتأمين صادراتها النفطية في ظل المخاطر التي تهدد حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي.

ونقلت الوكالة، الأربعاء، عن مصادر مطلعة، أن المشروع المقترح قد يمتد من الساحل الغربي للإمارات إلى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، بما يسمح بنقل النفط إلى الناقلات دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، مع إمكانية إتاحة الخط أمام شركات نفط أخرى.

وأضاف التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ناقشت المشروع مع بعض العملاء الآسيويين، إلا أن تفاصيله، بما في ذلك المسار النهائي، لم تُحسم حتى الآن.

في المقابل، نفت «أدنوك» صحة المعلومات الواردة في التقرير، وقال متحدث باسم الشركة إن ما نشرته بلومبرج «غير دقيق ومجرد تكهنات».

وتعتمد الإمارات حاليًا على خط أنابيب ينقل النفط الخام من حقول حبشان في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان، حيث يمكن تحميل النفط على الناقلات بعيدًا عن مضيق هرمز، وتبلغ طاقة الخط نحو مليوني برميل يوميًا.

كما تعمل الإمارات على إنشاء خط أنابيب ثانٍ، يُعرف باسم خط أنابيب الشرق-الغرب، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال عام 2027، وفق تصريحات سابقة لشركة أدنوك في مايو الماضي، بما يضاعف القدرة التصديرية عبر ميناء الفجيرة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، سلطان الجابر، قد أعلن أن أعمال إنشاء الخط الثاني وصلت إلى نحو 50%، فيما ذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن أدنوك أبلغت بعض مصافي النفط الآسيوية بإمكانية بدء استلام الخام المنقول عبر الخط الجديد في الفجيرة مطلع عام 2027.

ولا تقتصر التحركات الإماراتية على خطوط أنابيب النفط، إذ تشمل خططًا لتوسيع ثلاثة موانئ على الأقل على الساحل الشرقي، إلى جانب الاستثمار في شبكات السكك الحديدية والطرق، بهدف تعزيز البدائل اللوجستية وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، نقلت بلومبرج عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، أن الكويت أجرت محادثات مع الإمارات والسعودية بشأن إيجاد مسارات بديلة لخطوط أنابيب النفط، نظرًا لاعتمادها الكامل على مضيق هرمز في تصدير الخام.

بلومبرج الإمارات العربية المتحدة مضيق هرمز خط أنابيب ثالث ميناء الفجيرة

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