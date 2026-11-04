11 نوفمبر.. جامعة عين شمس تستضيف ندوة أدبية مع الكاتب الروماني بوغدان-ألكساندرو ستانيسكو

تدعو جامعة عين شمس منتسبيها لحضور ندوة ادبية بالتعاون مع السفارة الرومانية بالقاهرة والمعهد الثقافي الروماني، تستضيف الندوة الكاتب والروائي الروماني بوغدان-ألكساندرو ستانيسكو، وذلك يوم الاربعاء الموافق 11 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرا بمدرج كلية الحقوق الجديد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.





يشارك في الندوة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بأقسام اللغة الإنجليزية والأدب والترجمة المتخصصة، والمهتمين بالأدب العالمي.



تناقش الندوة فن كتابة الرواية في العصر الحديث بالإضافة الي تطور الأدب الروماني في ظل التحولات التي شهدتها رومانيا خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج "الإقامات الأدبية في القاهرة"، والذي يهدف الي تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر ورومانيا في مجالي الأدب والنشر.