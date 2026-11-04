عودة الغايب.. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا بمدينة جدة غدا

تنقل شاشة «MBC مصر» غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، حفل النجم فضل شاكر، الذي يُقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في ليلة غنائية استثنائية تحمل عنوان «عودة الغايب»، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ويشارك في الحفل الفنان الشاب محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، حيث يقدم النجمان مجموعة مختارة من أبرز أعمالهما الغنائية التي تحظى بشعبية واسعة، وسط تفاعل جماهيري منتظر.

وتأتي الأمسية لتجدد لقاء النجم فضل شاكر بجمهوره السعودي، في أجواء طربية مميزة تجمعه بنجله محمد على خشبة المسرح، وتقدم للجمهور باقة من الأغنيات التي ارتبطت بوجدان محبيهما.