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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اوعي تقشري الخيار.. 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم

أوعي تقشري الخيار.. 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم
أوعي تقشري الخيار.. 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم
رنا عصمت

يعد الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه والعناصر الغذائية المهمة، لكن المفاجأة أن قشر الخيار يحتوي على نسبة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعله جزءا مهما من القيمة الغذائية للخيار، لذلك ينصح بتناوله دون تقشير بعد غسله جيدا، للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.


 

ووفقا لموقع breastcancer، يساعد تناول الخيار بقشره ضمن نظام غذائي متوازن على دعم صحة القلب والعظام وتحسين الهضم، بفضل احتوائه على البوتاسيوم وفيتامين K والألياف.


 

كما انه يساعد بشكل كبير على السيطرة على الشهية، فكلما شعرت بالجوع تناول الخيار و الخس بدلًا من المسلياتالأخرى ، فهما لا يحتويان على سعرات حرارية عالية .


 

10 فوائد لتناول الخيار بقشره..

يدعم صحة القلب: يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

يساعد على تقوية العظام: يحتوي على فيتامين K المهم لصحة العظام.

يحسن الهضم: يوفر الماء والألياف التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء.

يقلل فرص الإمساك: يساهم محتواه من الماء والألياف في تحسين حركة الجهاز الهضمي.

يساعد على ترطيب الجسم: يحتوي الخيار على أكثر من 96% من الماء.

يدعم صحة المعدة: يساعد محتواه المائي على تسهيل عملية الهضم.

يساعد في التحكم بالوزن: منخفض السعرات الحرارية ويمكن تناوله كوجبة خفيفة.

يدعم صحة الخلايا: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في مواجهة الإجهاد التأكسدي.

يساهم في صحة العضلات: يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لوظائف العضلات.

يساعد على تقليل استهلاك السعرات: يمكن استخدامه بديلا للوجبات الخفيفة مرتفعة السعرات.


 

لماذا لا ينصح بتقشير الخيار؟

لأن القشرة تحتوي على نسبة مهمة من فيتامين K وبعض الألياف والمركبات النباتية المفيدة، وبالتالي فإن تناوله بقشره يساعد على الاستفادة من قيمته الغذائية بشكل أفضل.

-اغسلي الخيار جيدا تحت الماء الجاري قبل تناوله، وتجنبي تقشيره طالما القشرة سليمة ونظيفة.

أوعي تقشري الخيار 10 فوائد مذهلة للقلب والعظام والمعدة وصحة الجسم فوايد الخيار بقشرة فوائد الخيار اهميه تناول الخيار بقشره

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