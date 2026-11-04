في رحاب مكتبة الإسكندرية.. رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل تخرج الدفعة 15 لكلية الطب البيطري

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، حفل تخرج الدفعة الخامسة عشرة (15) لكلية الطب البيطري، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، في مشهد احتفالي مهيب يعكس المكانة المتنامية للجامعة كصرح أكاديمي رائد، ودورها المحوري في إعداد أجيال قادرة على حماية الصحة العامة والأمن الغذائي.

وشهد الحفل حضور الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة صفاء غربال نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة،

الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري، الدكتور حازم شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف منشاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمادة عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب.

وفي كلمته، أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن بالغ سعادته وفخره بأبنائه خريجي الدفعة الخامسة عشرة، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل ثمرة سنوات من الجهد المتواصل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن اختيار القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية لهذا الحدث يعكس قيمة المناسبة ومكانة الخريجين.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون جامعة ذكية ومستدامة، وأن الطبيب البيطري هو شريك أساسي في منظومة "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وحارس أمين للثروة الحيوانية والأمن الغذائي المصري، داعيا الخريجين إلى مواصلة التعلم والتطوير، والتحلي بأخلاقيات المهنة، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي كلمة اتسمت بالفخر والاعتزاز، أعرب الدكتور مجدي حسن، عن سعادته البالغة بالتواجد وسط أبنائه خريجي الدفعة الخامسة عشرة لكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل لحظة فارقة في مسيرة كل طبيب بيطري، حيث ينتقل من مقاعد الدراسة إلى ميدان المسئولية المهنية والإنسانية، مشيرا إلى أن الدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون في سلامة الغذاء ومكافحة الأمراض المشتركة والرقابة الصحية يجعلهم في قلب المنظومة الصحية الوطنية.

وأكد النقيب العام، أن النقابات المهنية تضع دعم شباب الخريجين في مقدمة أولوياتها، داعيا الخريجين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، ومواصلة التأهيل والتدريب، ليكونوا على قدر المسئولية في خدمة المواطن المصري.

وأعرب الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عن فخره واعتزازه بهذه الدفعة المتميزة، الدفعة الخامسة عشرة، مؤكدا أن الكلية تفخر بتخريج كوكبة جديدة من الأطباء البيطريين المؤهلين علميا وعمليا، بعد أن تم إعدادهم وفق أحدث البرامج الأكاديمية والتطبيقية، ودعمهم بالمهارات العملية والبحثية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الكلية تعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير البرامج التعليمية وتحديث المعامل وتعزيز الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن هذا التخرج ليس نهاية المسيرة، بل هو بداية حقيقية لتحمل المسئولية المهنية والإنسانية تجاه الوطن والمجتمع.

وفي مشهد اختلطت فيه مشاعر الفرح بالامتنان، عبر طلاب الدفعة الخامسة عشرة عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء لجامعة دمنهور وكلية الطب البيطري، موجهين الشكر والتقدير لرئيس الجامعة وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم الذين كانوا السند والداعم طوال سنوات الدراسة، مؤكدين أن ما اكتسبوه من علم ومهارات وقيم داخل الكلية سيكون زادهم في مسيرتهم المهنية القادمة، معاهدين الله والوطن على صون أمانة المهنة، والالتزام بأخلاقياتها، وبذل أقصى الجهد لخدمة المجتمع وحماية صحته وثروته، ليكونوا خير سفراء للجامعة والكلية، وأن تظل الدفعة الخامسة عشرة علامة مضيئة في تاريخ الكلية.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية داخل القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية وسط أجواء من البهجة والفخر، مع التأكيد على أن جامعة دمنهور، ماضية في تعزيز مسيرتها نحو التميز والريادة، وإعداد كوادر مؤهلة علميا وعمليا، قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.