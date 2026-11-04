قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في رحاب مكتبة الإسكندرية.. رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل تخرج الدفعة 15 لكلية الطب البيطري

حفل تخرج الدفعة 15 لكلية الطب البيطري
حفل تخرج الدفعة 15 لكلية الطب البيطري

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، حفل تخرج الدفعة الخامسة عشرة (15) لكلية الطب البيطري، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، في مشهد احتفالي مهيب يعكس المكانة المتنامية للجامعة كصرح أكاديمي رائد، ودورها المحوري في إعداد أجيال قادرة على حماية الصحة العامة والأمن الغذائي.

وشهد الحفل حضور الدكتور  مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة صفاء غربال نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة،
الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري، الدكتور حازم شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف منشاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  حمادة عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب.

وفي كلمته، أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن بالغ سعادته وفخره بأبنائه خريجي الدفعة الخامسة عشرة، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل ثمرة سنوات من الجهد المتواصل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن اختيار القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية لهذا الحدث يعكس قيمة المناسبة ومكانة الخريجين.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون جامعة ذكية ومستدامة، وأن الطبيب البيطري هو شريك أساسي في منظومة "الصحة الواحدة" التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وحارس أمين للثروة الحيوانية والأمن الغذائي المصري، داعيا الخريجين إلى مواصلة التعلم والتطوير، والتحلي بأخلاقيات المهنة، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي كلمة اتسمت بالفخر والاعتزاز، أعرب الدكتور مجدي حسن، عن سعادته البالغة بالتواجد وسط أبنائه خريجي الدفعة الخامسة عشرة لكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل لحظة فارقة في مسيرة كل طبيب بيطري، حيث ينتقل من مقاعد الدراسة إلى ميدان المسئولية المهنية والإنسانية، مشيرا إلى أن الدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون في سلامة الغذاء ومكافحة الأمراض المشتركة والرقابة الصحية يجعلهم في قلب المنظومة الصحية الوطنية.

وأكد النقيب العام، أن النقابات المهنية تضع دعم شباب الخريجين في مقدمة أولوياتها، داعيا الخريجين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، ومواصلة التأهيل والتدريب، ليكونوا على قدر المسئولية في خدمة المواطن المصري.

وأعرب الدكتور  إسماعيل أبو غنيمة، عن فخره واعتزازه بهذه الدفعة المتميزة، الدفعة الخامسة عشرة، مؤكدا أن الكلية تفخر بتخريج كوكبة جديدة من الأطباء البيطريين المؤهلين علميا وعمليا، بعد أن تم إعدادهم وفق أحدث البرامج الأكاديمية والتطبيقية، ودعمهم بالمهارات العملية والبحثية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الكلية تعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير البرامج التعليمية وتحديث المعامل وتعزيز الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن هذا التخرج ليس نهاية المسيرة، بل هو بداية حقيقية لتحمل المسئولية المهنية والإنسانية تجاه الوطن والمجتمع.

وفي مشهد اختلطت فيه مشاعر الفرح بالامتنان، عبر طلاب الدفعة الخامسة عشرة عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء لجامعة دمنهور وكلية الطب البيطري، موجهين الشكر والتقدير لرئيس الجامعة وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم الذين كانوا السند والداعم طوال سنوات الدراسة، مؤكدين أن ما اكتسبوه من علم ومهارات وقيم داخل الكلية سيكون زادهم في مسيرتهم المهنية القادمة، معاهدين الله والوطن على صون أمانة المهنة، والالتزام بأخلاقياتها، وبذل أقصى الجهد لخدمة المجتمع وحماية صحته وثروته، ليكونوا خير سفراء للجامعة والكلية، وأن تظل الدفعة الخامسة عشرة علامة مضيئة في تاريخ الكلية.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية داخل القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية وسط أجواء من البهجة والفخر، مع التأكيد على أن جامعة دمنهور، ماضية في تعزيز مسيرتها نحو التميز والريادة، وإعداد كوادر مؤهلة علميا وعمليا، قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور كلية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد