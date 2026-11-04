ترامب: إذا أقدم الديمقراطيون على مساءلتي بهدف العزل فسيؤدي ذلك إلى تدمير حزبهم

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه إذا أقدم الديمقراطيون على مساءلتي بهدف العزل فسيؤدي ذلك إلى تدمير الحزب الديمقراطي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “لو كنت على بطاقة الاقتراع لفزنا لكننا لم نتمكن من نقل هذا التأييد إلى المرشحين”.

وكشفت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مشاورات مع مساعديه بشأن إمكانية إقالة وزير الحرب بيت هيجسيث، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إليه من داخل الكونجرس، وتزايد الضغوط المتعلقة بأداء وزارة الدفاع وتمويل الجيش الأمريكي.

وتأتي هذه المشاورات بالتزامن مع تصريحات السيناتور الجمهوري توم تيليس، الأربعاء، التي حذر فيها من أن هيجسيث قد يواجه محاسبة داخل الكونجرس، معتبرًا أن أداءه أصبح عقبة أمام تأمين التمويل اللازم للبنتاجون.