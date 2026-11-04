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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رواتب تصل 40 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف الضبعة النووية

طريقة التقديم على وظائف الضبعة النووية
طريقة التقديم على وظائف الضبعة النووية
رشا عوني

أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل جديدة بشركة "تريست روسيم" بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مستهدفة ضم كفاءات وعمالة جديدة في مجالات اللحام، وفورمجية الخرسانة، والحدادة المسلحة، وفنيي التركيبات، والنقاشة ومبيضي المحارة، والعمال المساعدين، دون اشتراط خبرة سابقة للمتقدمين.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل جديدة للشباب بمختلف المحافظات، وإتاحة فرص الالتحاق بالمشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في توفير فرص عمل برواتب مناسبة ومميزات اجتماعية وتأمينية.

الراتب والمميزات

وتوفر الشركة حزمة مميزات تشمل صافي رواتب يبدأ من 14250 جنيهًا ويصل إلى 40000 جنيه، إلى جانب توفير سكن مكيف، ووجبات يومية، وتأمين شامل، وساعات عمل بنظام 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة، فضلاً عن وسائل المواصلات من وإلى موقع العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم 

تتطلب وظائف الضبعة النووية من المتقدمين استيفاء الأوراق التالية:

- إحضار الأوراق التأمينية المتاحة.

-نموذج 111 تأمين صحي.

-صورة شخصية

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موعد وطريقة التقديم على الوظائف

وتُجرى الاختبارات وإجراءات التقديم مجانًا بمقر مديرية العمل بالأقصر الكائن بشارع النزهة بجوار المطافي، وذلك يومي 8 و9 نوفمبر 2026، حيث يُطلب من المتقدمين إحضار الأوراق التأمينية المتاحة ونموذج 111 تأمين صحي وصورة شخصية، ويمكن التواصل عبر الرقمين 01090908957 و 01017099989 للاستفسار.

محطة الضبعة النووية

يمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.. يهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR  من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع .أنحاء العالم


وتعتبر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، ويعتبر المقاولون الرئيسيون هم كيانات من مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها حيث تم الاتفاق على الإنشاء والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال العديد من العقود وهي العقد الرئيسي (EPC) للهندسة والتوريد والبناء وعقد توريد الوقود النووي وعقد دعم التشغيل والصيانة وكذلك عقد إدارة الوقود النووي المستهلك.

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