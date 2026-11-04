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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحضور الشرع.. السعودية توقع اتفاقيات تعاون واسعة مع سوريا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية وسوريا، في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.

وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وشملت الاتفاقيات مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والصناعة والزراعة والبيئة، إلى جانب التعاون العسكري والخدمات المالية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة من الجانب السعودي، فيما حضر من الجانب السوري وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع والمالية والصناعة والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى الرياض في وقت سابق الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع السعودية وسوريا التعاون العسكري بين سوريا والسعودية

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