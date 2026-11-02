بداية من 1 ديسمبر.. سوريا تحدد ساعات العمل الرسمية من 8 صباحا حتي 4 عصرا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية اليوم، قراراً يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصرا، اعتباراً من تاريخ 1/12/2026.
تحديد ساعات العمل الرسمية
وذكرت الأمانة في قرارها رقم /1616/ أن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل فيها، تحدد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشارت الأمانة إلى إلغاء كل ما يخالف مضمون هذا القرار، على أن يُنشر ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
يذكر أن القرار صدر بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم رقم /98/ لعام 2026، وكتاب وزارة التنمية الإدارية رقم /2339/ تاريخ 2026/1/30، وكتاب وزارة المالية رقم /18098/ تاريخ 2026/10/22.