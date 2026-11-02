بداية من 1 ديسمبر.. سوريا تحدد ساعات العمل الرسمية من 8 صباحا حتي 4 عصرا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية اليوم، قراراً يقضي بتحديد ساعات ‏الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصرا، اعتباراً من تاريخ 1/12/2026.‏

تحديد ساعات العمل الرسمية

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وذكرت الأمانة في قرارها رقم /1616/ أن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ‏التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل فيها، تحدد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ‏ونهايته وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.‏

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وأشارت الأمانة إلى إلغاء كل ما يخالف مضمون هذا القرار، على أن يُنشر ويُبلّغ من ‏يلزم لتنفيذه.‏

‏يذكر أن القرار صدر بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ ‏لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم رقم /98/ لعام 2026، وكتاب وزارة التنمية ‏الإدارية رقم /2339/ تاريخ 2026/1/30، وكتاب وزارة المالية رقم /18098/ ‏تاريخ 2026/10/22.‏