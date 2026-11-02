بعد وصول سعر القطعة لـ١٠٠ جنيه .. أسهل طريقة لتحضير كريم الكراميل بالمنزل

تصدرت حلوى الكريم كراميل التريند وذلك بعد انتشار بيع القطعة الواحدة منها في المحلات بسعر يصل إلى ١٠٠ جنيه وهو السعر الذي وصفته الكثير من ربات البيوت بالمبالغ فيه ويبحث العديد منهن عن طرق سهلة وسريعة لتحضير الكريم كراميل في المنزل

وفي هذا الصدد نستعرض أسهل وأبسط الطرق لتحضير الكريم الكراميل بالمنزل



الطريقة الأولى : الكريم كراميل التقليدي

المقادير:

* 2 كوب من الحليب.

* 4 بيضات.

* نصف كوب من السكر.

* ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الكراميل:

* نصف كوب من السكر.

* ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة التحضير:

- يوضع السكر والماء في مقلاة على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويتحول إلى اللون الذهبي، ثم يُوزع الكراميل في قوالب صغيرة.

- يُخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم يُضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب حتى تمتزج المكونات.



- يُصفى الخليط ويُسكب في القوالب فوق الكراميل.

- توضع القوالب في صينية بها ماء ساخن، ثم تُدخل فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 35 إلى 45 دقيقة، أو حتى يتماسك الخليط.

- يُترك الكريم كراميل حتى يبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل تقديمه.

الطريقة الثانية: الكريم كراميل بالنشا دون بيض

المقادير:

* 2 كوب من الحليب.

* 3 ملاعق كبيرة من النشا.

* 4 ملاعق كبيرة من السكر، حسب الرغبة.

* ملعقة صغيرة من الفانيليا.

* نصف كوب من السكر لتحضير الكراميل.

طريقة التحضير:

-يُذاب السكر في مقلاة على نار هادئة حتى يتحول إلى كراميل ذهبي، ثم يُوزع في أكواب التقديم.

-يُذاب النشا في نصف كوب من الحليب البارد، ويُسخن باقي الحليب مع السكر على نار متوسطة.

-يُضاف خليط النشا إلى الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا.

-تُضاف الفانيليا، ثم يُرفع الخليط من على النار ويُسكب في الأكواب فوق الكراميل.

-يُترك حتى يبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى يتماسك قبل التقديم .