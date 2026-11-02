قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق على تعديلات مشروع قانون صندوق تكريم الشهداء من حيث المبدأ
إعادة فتح باب وظائف المعلم المساعد.. الشروط ورابط التقديم
التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وصول سعر القطعة لـ١٠٠ جنيه .. أسهل طريقة لتحضير كريم الكراميل بالمنزل

كريم كراميل
كريم كراميل
قسم المرأة

تصدرت حلوى الكريم كراميل التريند وذلك بعد انتشار بيع القطعة الواحدة منها في المحلات بسعر يصل إلى ١٠٠ جنيه وهو السعر الذي وصفته الكثير من ربات البيوت بالمبالغ فيه ويبحث العديد منهن عن طرق سهلة وسريعة لتحضير الكريم كراميل في المنزل

وفي هذا الصدد نستعرض أسهل وأبسط الطرق لتحضير الكريم الكراميل بالمنزل


الطريقة الأولى : الكريم كراميل التقليدي

المقادير:

* 2 كوب من الحليب.
* 4 بيضات.
* نصف كوب من السكر.
* ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الكراميل:

* نصف كوب من السكر.
* ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة التحضير:

- يوضع السكر والماء في مقلاة على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويتحول إلى اللون الذهبي، ثم يُوزع الكراميل في قوالب صغيرة.

- يُخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم يُضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب حتى تمتزج المكونات.


- يُصفى الخليط ويُسكب في القوالب فوق الكراميل.

- توضع القوالب في صينية بها ماء ساخن، ثم تُدخل فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 35 إلى 45 دقيقة، أو حتى يتماسك الخليط.

- يُترك الكريم كراميل حتى يبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل تقديمه.

الطريقة الثانية: الكريم كراميل بالنشا دون بيض

المقادير:

* 2 كوب من الحليب.
* 3 ملاعق كبيرة من النشا.
* 4 ملاعق كبيرة من السكر، حسب الرغبة.
* ملعقة صغيرة من الفانيليا.
* نصف كوب من السكر لتحضير الكراميل.

طريقة التحضير:

-يُذاب السكر في مقلاة على نار هادئة حتى يتحول إلى كراميل ذهبي، ثم يُوزع في أكواب التقديم.

-يُذاب النشا في نصف كوب من الحليب البارد، ويُسخن باقي الحليب مع السكر على نار متوسطة.

-يُضاف خليط النشا إلى الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا.

-تُضاف الفانيليا، ثم يُرفع الخليط من على النار ويُسكب في الأكواب فوق الكراميل.

-يُترك حتى يبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى يتماسك قبل التقديم .

الكريم كراميل حلوى سعر الكريم كراميل طريقة عمل كريم كراميل حلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

ترشيحاتنا

الزبادي

انتهت صلاحية الزبادي؟.. 4 علامات تكشف لك إن كان آمناً للأكل أم يجب التخلص منه

كريم كراميل

بعد وصول سعر القطعة لـ١٠٠ جنيه .. أسهل طريقة لتحضير كريم الكراميل بالمنزل

القولون

مكمل غذائي مفيد لمرضى سرطان القولون.. ماذا كشفت دراسة حديثة؟

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد