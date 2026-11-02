ينهار أمام الجنيه.. سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، خلال منتصف تعاملات البنوك العاملة في مصر وسجل فى البنك التجارى الدولى 55.40 جنيه للشراء 55.50 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 55.72 جنيه للشراء و 55.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

55.72 جنيه للشراء.

55.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

55.43 جنيه للشراء.

55.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

55.48 جنيه للشراء.

55.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

55.42 جنيه للشراء.

55.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

55.47 جنيه للشراء.

55.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

55.40 جنيه للشراء.

55.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

55.76 جنيه للشراء.

55.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

55.44 جنيه للشراء.

55.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

55.48 جنيه للشراء.

55.58 جنيه للبيع.