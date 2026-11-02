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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل مواجهة الأهلي أفريقيًا.. أزمة مدوية تهدد استقرار الرجاء المغربي

باكو خيميز
باكو خيميز
حسن العمدة

دخل نادي الرجاء البيضاوي المغربي مرحلة صعبة من الارتباك الفني والإداري، بعدما تحولت بداية الفريق في الدوري المغربي إلى سلسلة من النتائج المخيبة، لتتصاعد الضغوط على الجهاز الفني بقيادة الإسباني باكو خيميز، وسط أنباء عن اتجاه الإدارة لإنهاء التعاقد معه.

وتلقى الرجاء خسارة أمام نهضة بركان بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المغربي، في نتيجة زادت من حدة الانتقادات الموجهة للفريق بسبب تراجع مستواه وعدم قدرته على تحقيق الانطلاقة المنتظرة.

ولم تكن الهزيمة الأخيرة سوى امتداد لسلسلة من التعثرات، إذ جمع الرجاء 6 نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة، بعدما حقق فوزًا واحدًا و3 تعادلات مقابل هزيمة، وهي حصيلة لا تتناسب مع طموحات جماهير النادي ومكانته بين كبار الكرة المغربية.

تغيير المدرب يضع الرجاء في مأزق جديد

وتعود أسباب الأزمة إلى التغييرات التي شهدها الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم بأسابيع قليلة، بعدما قررت إدارة الرجاء الاستغناء عن المدرب التونسي نصر الدين نابي، والتعاقد مع الإسباني باكو خيميز، في خطوة كان يُنتظر أن تمنح الفريق دفعة قوية، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

وبات مستقبل خيميز على رأس الملفات الشائكة أمام مسؤولي النادي، في ظل اتجاه الإدارة إلى إنهاء التعاقد معه بسبب تراجع النتائج، إلا أن المفاوضات اصطدمت بالعقبة المالية، بعدما تبين ارتفاع تكلفة فسخ عقود الجهاز الفني الحالي.

600 مليون سنتيم تكلفة رحيل باكو خيميز عن الرجاء

ووفقًا لما ذكره موقع «le360 سبور» المغربي، فإن تكلفة فسخ العقود المرتبطة بالطاقم الفني الحالي قد تتجاوز 600 مليون سنتيم، بالنظر إلى الرواتب الشهرية التي يحصل عليها أعضاء الجهاز الفني.

وأشار التقرير إلى أن راتب باكو خيميز يبلغ نحو 56 مليون سنتيم شهريًا، بينما يتقاضى مساعده الأول 13 مليون سنتيم، ويحصل محلل الأداء على 9 ملايين سنتيم، دون احتساب أي تفاصيل تعاقدية إضافية قد ترفع قيمة التسوية النهائية.

وتضع هذه الأرقام إدارة الرجاء أمام معادلة صعبة، بين استمرار المدرب رغم تراجع النتائج، أو تحمل أعباء مالية كبيرة من أجل التغيير الفني، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى استعادة الاستقرار سريعًا.

مجموعة الرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتزداد أهمية حسم ملف الجهاز الفني مع اقتراب انطلاق مشوار الرجاء في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة تضم الأهلي المصري، وأسكو دي كارا التوجولي، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

ويأمل الفريق المغربي في تجاوز أزمته الحالية قبل الدخول في المنافسات القارية، خاصة أن مواجهاته المرتقبة أمام الأهلي وبقية فرق المجموعة ستكون اختبارًا قويًا لطموحاته في البطولة.

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