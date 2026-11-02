كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ووادي دجلة في كأس عاصمة مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارا جديدا أمام وادي دجلة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتصحيح مساره وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام زد.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للزمالك الذي يبحث عن أول انتصاراته في البطولة بينما يدخل وادي دجلة المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في حصد النقاط الثلاث خلال ظهوره الأول وهو ما يزيد من صعوبة المهمة أمام الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

يستضيف استاد السويس الجديد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تتولى قناة أون سبورت نقل أحداث المباراة باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تغطية للمواجهة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.

الزمالك يبحث عن تصحيح المسار

يدخل الزمالك اللقاء تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام زد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى ليبقى دون نقاط في المركز الخامس والأخير بالمجموعة الأولى.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى حصد النقاط الثلاث لاستعادة توازنه مبكرًا، والحفاظ على فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

معتمد جمال يمنح الفرصة للوجوه الشابة

يتجه معتمد جمال، المدير الفني للزمالك إلى الاستعانة بعدد من العناصر الشابة والناشئين خلال مواجهة وادي دجلة، بجانب بعض لاعبي الفريق الأول الذين لم يحصلوا على فرص مشاركة منتظمة، في إطار سياسة تجهيز البدلاء واكتشاف المواهب الصاعدة.

وشهدت التدريبات الأخيرة ظهور عدد من اللاعبين الواعدين وهم زياد مدحت وأحمد حسن مواليد 2007، إلى جانب أحمد إبراهيم وياسين موسى مواليد 2009 تمهيدا لمنحهم فرصة إثبات قدراتهم مع الفريق الأول.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل المباراة

يحتل زد صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متساويا مع وادي دجلة صاحب المركز الثاني، بينما يأتي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في المركزين الثالث والرابع دون نقاط، ويتواجد الزمالك في المركز الخامس والأخير دون رصيد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى وادي دجلة لاستغلال بدايته الجيدة وتحقيق انتصار جديد يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويمنحه دفعة قوية في سباق التأهل بينما لا يملك الزمالك رفاهية إهدار المزيد من النقاط إذا أراد العودة سريعا إلى دائرة المنافسة.