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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
أمل مجدى

انخفض سعر الذهب اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، على أثر انخفاضات تعاملات مساء أمس الأحد، إذ سجل عيار 21، الأكثر تداولًا وطلبًا بين المصريين، نحو 6130 جنيهًا للجرام عند البيع، وانخفض سعر الجنيه الذهب بعد أن كان ب 50000 جنيه انخفض لـ 49000 جنيهاً اليوم في منتصف التعاملات .

ويرصد موقع “صدى البلد” حركة أسعار بيع وشراء الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الإثنين وفقا لآخر التحديثات المعلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم 

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، 7007جنيهات للبيع، مقابل 7022 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 6130جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6144جنيهًا،  ويظل هذا العيار الخيار الأول للمقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو للادخار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5266جنيهًا للجرام عند البيع، وبلغ سعر شرائه 5251 جنيها، وهو من الأعيرة المفضلة في المشغولات الذهبية والدبل لانخفاض سعره نسبيًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4095 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4081 جنيهًا.
 


سعر الجنيه الذهب 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، 49341 جنيهًا للبيع، مقابل 49034 جنيهًا للشراء. ويُعد الجنيه الذهب وعاءً ادخاريًا مفضلًا لدى كثير من المصريين لسهولة بيعه وإعادة تداوله. 

سعر أوقية الذهب اليوم 

على صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 3883 دولارً.

سعر دولار الصاغة والبنوك

ويرتبط سعر الذهب محليًا بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وسجل دولار الصاغة نحو 56.32 جنيه، مقابل 55.77 جنيه في البنوك.



 

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