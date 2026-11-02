الكويت واليابان تبحثان تعزيز التعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، الدكتور صبيح المخيزيم، اليوم /الإثنين/ مع السفير الياباني لدى الكويت، موكاي كينتشيرو، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تقنيات تحلية المياه.

وذكرت وزارة الكهرباء الكويتية -في بيان اليوم- أن الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك وتبادلا الخبرات الفنية والاستفادة من التقنيات اليابانية في مجال تحلية المياه؛ بما يتناسب مع احتياجات الوزارة ومشاريعها المستقبلية ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الأمن المائي في دولة الكويت.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الكويتية اليابانية وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين.