إبراهيم النجار: حكومة وحدة وطنية.. الخيار الأكثر استقرارا والأصعب تنفيذا في إسرائيل!

لم تحسم صناديق الاقتراع بعد، معركة الانتخابات في إسرائيل. فلا ناتنياهو، تمكن من تأمين الأغلبية. ولا منافسه آيزنكوت، استطاع حسم المعركة لصالحه. لتدخل البلاد مرحلة من الحسابات السياسية. عنوانها الأبرز، من يستطيع تشكيل الحكومة. إذن انتهت الانتخابات، ولم يهدأ ضجيجها. فالنتائج غير النهائية تضع المعسكرين، أمام مأزق تأليف الحكومة، وبين خيارين احلاهما مر. نكث الوعود،أو العودة إلي صناديق الاقتراع في غضون أشهر معدودة. ففي اليوم التالي للانتخابات، تجد إسرائيل نفسها مجددا أمام مأزق مألوف جدا خلال السنوات الأخيرة. يتمثل في غياب الحسم. ووجود علامات استفهام أكثر بكثير من علامات التعجب. هذا يقودنا إلي السؤال الذي تكرر في كل حملة انتخابية تقريبا، خلال العقد الأخير. هل تتجه إسرائيل، نحو انتخابات إضافية، أم نحو حكومة وحدة، أم إلي تركيبة سياسية مبتكرة؟. وفي قلب المأزق، يسعي ناتنياهو، لمنع تأليف حكومة أقلية، يتعاون فيها معسكر آيزنكوت، مع الأحزاب العربية. فهو يركز علي نزع الشرعية. أما الرسائل المنقولة عن واشنطن، تربط الاستقرار السياسي بالمواجهة مع إيران. بما يعزز احتمال تدخل أمريكي، لدفع خيار حكومة الوحدة. الرسالة الأمريكية، تعني أنه لا مجال لإجراء جولة انتخابية أخري.

بين خياري نكث العهود، وانتخابات جديدة. يبرز الدور الأمريكي المحتمل، في دفع الأطراف نحو حكومة وحدة. تحت عنوان مواجهة التحديات الأمنية. أمام ناتنياهو، تبدو المهمة شاقة. فالبقاء في السلطة، يتتطلب استقطاب أحزاب من معسكر المعارضة. في وقت يرفع فيه خصومه. شعار ابعاده عن الحكومة. أما آيزنكوت، فـ يراهن علي تشكيل حكومة تغيير. خيارات آيزنكوت، تتراوح بين حكومة أقلية، تعتمد علي دعم الأحزاب العربية، من خارج الائتلاف. واستقطاب نواب من معسكر ناتنياهو. في محاولة لتفكيك جبهة خصمه. لكن هذا السيناريو، لا يخلو من المخاطر. وخصوصا أن الاعتمادعلي الدعم العربي، قد يضع حكومتة أمام خلافات سياسية. لا سيما، بشأن الحرب علي غزة. ليبقي احتمال العودة إلي الصناديق قائما. إذا فشل الطرفان في جمع الأغلبية.