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مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماعا مساء اليوم الاثنين؛ للجنة المركزية لإدارة الأزمات، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما حضر الاجتماع، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، واللواء محمد حلمي بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتداعيات وانعكاسات هذه التطورات على الأسواق المحلية والعالمية، لافتا إلى ما تقوم به الحكومة من استعدادات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأوضاع في المنطقة، سعيًا للتخفيف من حدة تداعيات تصاعد الأزمة المحتمل.

وأضاف "أن جهود الحكومة في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة، تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأمينًا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، كما تتضمن تطبيق العديد من إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، وكذا ترشيد الاستهلاك الحكومي من كل من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية".

وفي السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أشارا إلى أنهما بصدد الانتهاء من وضع تصور متكامل لخطة تستهدف ترشيد الانفاق الحكومي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل ما نشهده من تطورات متسارع ومتلاحقة على الساحة الإقليمية والعالمية، تصاحبها العديد من التحديات والتداعيات السلبية على مختلف الاقتصاديات.

وجددا التأكيد على أن التصور المقترح يرتكز أيضاً على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وكذا ضمان اتاحة الاعتمادات المالية لتوفير السلع الأساسية، والمواد البترولية، اللازمة للمتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

من جانبه.. استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود زيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية المختلفة، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثر هذه المبادرة في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن قائمة سلع المبادرة تضم حاليا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، يتم بيعها من خلال عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفى في المتوسط لـ 6 أشهر، وأن هناك سلعًا تخطى الاحتياطي الخاص بها هذه المدة، مضيفا "لدينا أيضا تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون من مختلف السلع"، مستعرضا بالأرقام حجم المخزون من السلع المختلفة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي المصري

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