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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يتسبب في أزمة مرورية بوسط القاهرة بسبب مسلسل عشماوي.. ماذا حدث؟

النجم محمد رمضان
النجم محمد رمضان
أوركيد سامي

تسبب الفنان محمد رمضان في حالة من الجدل والازدحام المروري بمنطقة وسط البلد في القاهرة، بعدما التف حوله عشرات المعجبين خلال تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد «عشماوي»، الذي يستعد من خلاله للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، وسط حالة من التفاعل الجماهيري اللافت التي حولت موقع التصوير إلى نقطة تجمع للمارة ومحبي النجم المصري.

وشهد أحد شوارع وسط القاهرة تجمعًا كبيرًا من المواطنين فور ظهور محمد رمضان أثناء تصوير العمل، حيث حرص عدد من محبيه على الاقتراب منه والتقاط الصور التذكارية معه، الأمر الذي تسبب في تكدس الأشخاص أمام موقع التصوير، وأثر على حركة المرور، ما استدعى تدخل أفراد الأمن لمحاولة تنظيم تجمعات الجمهور وتسهيل حركة المارة والسيارات.

محمد رمضان يتفاعل مع الجمهور أثناء تصوير عشماوي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت كواليس التصوير، وظهر خلالها محمد رمضان محاطًا بأعداد كبيرة من المعجبين الذين حرصوا على مناداته باسم الشخصية التي يقدمها في المسلسل الجديد، وسط أجواء من الحماس والتفاعل.

ولفت أحد المقاطع المتداولة الأنظار بعدما ظهر رمضان وهو يتفاعل مع أحد المعجبين الذي حاول الوصول إليه لالتقاط صورة تذكارية، حيث احتضنه الفنان وسط تجمع الجمهور حوله.

كما رصدت مقاطع أخرى موقفًا شهد انفعال محمد رمضان تجاه أحد أفراد الأمن المرافقين له، بعدما حاول الأخير إبعاد الجمهور وتنظيم الاقتراب منه، في ظل تزايد أعداد المتجمعين بمحيط التصوير، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين حول طريقة التعامل مع الموقف.

ومن بين التفاصيل التي لفتت انتباه الجمهور أيضًا ظهور محمد رمضان دون الشارب الذي يرتبط بمظهر شخصية «عشماوي»، حيث تفاعل الحاضرون معه ورددوا اسم الشخصية، في إشارة إلى حالة الترقب التي تحيط بالعمل قبل عرضه.

تفاصيل مسلسل عشماوي لمحمد رمضان في رمضان 2027

ويأتي مسلسل «عشماوي» ضمن الأعمال الدرامية التي يراهن عليها محمد رمضان للعودة بقوة إلى المنافسة في موسم رمضان 2027، إذ يمثل العمل أحدث تجاربه التلفزيونية بعد النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال عدد من أعماله السابقة، وعلى رأسها مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض في رمضان 2023 وحقق حضورًا لافتًا وقت عرضه.

ويخوض رمضان من خلال المسلسل تجربة درامية جديدة، يقدم فيها شخصية تحمل العديد من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وتواجه سلسلة من الأزمات والتحولات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، في إطار يعتمد على التشويق والصراعات العائلية والتطورات المتلاحقة.

قصة مسلسل عشماوي.. صراعات عائلية وأحداث مليئة بالتشويق

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «خليفة»، الذي يعمل في مصلحة السجون، ويعيش حياة مستقرة وهادئة برفقة بناته الثلاث، قبل أن يتعرض لأزمة عائلية وقضية معقدة تقلب موازين حياته، وتضعه أمام مجموعة من التحديات الصعبة التي لم تكن في حسبانه.

ومع تصاعد الأحداث، يجد «خليفة» نفسه وسط سلسلة من الصراعات والمواقف المتشابكة، التي تفرض عليه اتخاذ قرارات مصيرية، سواء على المستوى الأسري أو الشخصي، لتتوالى المفاجآت وتتغير طبيعة حياته بصورة جذرية.

ويرتكز العمل على مزيج من الدراما الاجتماعية والتشويق، من خلال تسليط الضوء على العلاقات الأسرية وما يمكن أن تتعرض له من اختبارات قاسية في ظل الأزمات والضغوط، مع تقديم شخصية رئيسية تمر بتحولات نفسية وإنسانية على مدار الأحداث.

ترقب جماهيري لعودة محمد رمضان إلى الدراما الرمضانية

وتعكس مشاهد تجمع الجمهور حول محمد رمضان خلال التصوير حجم الاهتمام الذي يحظى به الفنان، خاصة أن ظهوره في الشوارع والأماكن العامة غالبًا ما يثير تفاعلًا واسعًا بين محبيه، وهو ما ظهر بوضوح في مقاطع الفيديو المتداولة من كواليس مسلسل «عشماوي».

ويترقب جمهور محمد رمضان الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، سواء بشأن الشخصيات المشاركة في العمل أو تطورات القصة، خصوصًا مع الرهان على تقديم تجربة مختلفة تجمع بين الدراما الإنسانية والتشويق.

ومن المنتظر أن يكون «عشماوي» أحد الأعمال التي تحظى باهتمام خلال موسم دراما رمضان 2027، في ظل عودة رمضان للمنافسة التلفزيونية بعمل جديد يسعى من خلاله إلى تحقيق حضور جماهيري قوي ومواصلة نجاحاته في عالم الدراما.

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