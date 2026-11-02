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عرَّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل في الدقهلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرَّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل في الدقهلية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور، مدعوم بصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بتحميل حمولة زائدة دون إحكام ربطها وتثبيتها وتغطيتها في أثناء سيره بأحد الطرق في الدقهلية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، أثناء سيره بأحد الطرق في الدقهلية.

وجرى التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى حمولة زائدة

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