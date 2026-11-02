عرَّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور، مدعوم بصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بتحميل حمولة زائدة دون إحكام ربطها وتثبيتها وتغطيتها في أثناء سيره بأحد الطرق في الدقهلية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، أثناء سيره بأحد الطرق في الدقهلية.

وجرى التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.