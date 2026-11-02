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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة لتعزيز التفاهم.. أمير هشام يكشف تفاصيل لقاء أبو ريدة ومحمد صلاح

هانى أبو ريده و محمد صلاح
هانى أبو ريده و محمد صلاح
نورهان عادل

كشف الإعلامي أمير هشام ، تفاصيل لقاء هاني أبو ريدة والنحم محمد صلاح، لتعزيز أجواء التفاهم داخل المنتخب الوطني.

وكتب أمير هشام ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاني أبو ريدة يلتقي محمد صلاح لتعزيز أجواء التفاهم والتواصل داخل المنتخب الوطني».

حيث استهدفت زيارة هانى أبو ريدة عقد اجتماع مباشر مع النجم محمد صلاح في مدينة طرابزون، لبحث وتقريب وجهات النظر وإزالة أي رواسب أو توترات سادت العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام وإبراهيم حسن عقب المعسكر السابق، وضمان استقرار صفوف الفراعنة قبل الاستحقاقات الهامة المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

أمير هشام هاني أبو ريدة ومحمد صلاح فيسبوك

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