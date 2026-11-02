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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
أسماء عبد الحفيظ

تعاني كثير من ربات البيوت من مشكلة تحرك السجاد من مكانه أو ارتفاع أطرافه والتفافها إلى أعلى، خاصة في الممرات وغرف المعيشة، وهو ما لا يفسد المظهر المرتب للمنزل فقط، بل قد يتسبب أيضًا في تعثر أفراد الأسرة أثناء المشي، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

وتزداد المشكلة مع السجاد الخفيف أو الموضوع فوق الأرضيات الملساء، مثل السيراميك والرخام والباركيه، إذ يتحرك بسهولة مع المشي أو تحريك الأثاث. لكن يمكن التعامل مع هذه المشكلة باستخدام حيل منزلية بسيطة تساعد على تثبيت السجادة والحفاظ على شكلها.

شريط لاصق عادي.. حيلة لتثبيت السجادة

من الحلول العملية استخدام شريط تثبيت السجاد المخصص لمنع الانزلاق، إذ يساعد على تقليل حركة السجادة فوق الأرضية ويجعلها أكثر ثباتًا أثناء الاستخدام.

ويُستخدم الشريط، مع وضعه في المواضع المناسبة أسفل السجادة، خاصة عند الزوايا والأطراف التي تتحرك باستمرار.

ويجب اختيار نوع يتناسب مع خامة الأرضية، لأن بعض أنواع المواد اللاصقة قد تترك آثارًا أو تتسبب في تلف الأسطح الحساسة، لذلك يُفضل التجربة في مساحة صغيرة غير ظاهرة أولًا.

قاعدة مانعة للانزلاق تمنع تحرك السجاد

يمكن أيضًا استخدام طبقة مخصصة مانعة للانزلاق توضع أسفل السجادة، وتُختار وفقًا لمقاسها ونوع الأرضية الموجودة في المنزل.

وتساعد هذه الطبقة على تقليل الاحتكاك غير الكافي بين السجادة والأرضية، كما تمنح السجادة ثباتًا أكبر، خاصة في الأماكن التي يكثر المرور فيها.

ومن المهم التأكد من أن الطبقة المانعة للانزلاق لا تتجمع أو تتجعد أسفل السجادة، وأنها مناسبة للاستخدام فوق نوع الأرضية الموجودة بالمنزل.

كيف تتخلصين من أطراف السجادة الملتفة؟

إذا كانت المشكلة في ارتفاع أطراف السجادة أو التفافها إلى أعلى، فلا يكفي تثبيتها من المنتصف فقط، بل يجب التعامل مع الأطراف نفسها.

يمكن فرد السجادة على أرضية مستوية، ثم وضعها في الاتجاه الصحيح وتركها لبعض الوقت حتى تستعيد شكلها، مع تجنب وضع أوزان ثقيلة قد تتسبب في تلف الألياف أو تشوه النسيج.

أما إذا كانت الأطراف ملتفة بسبب تخزين السجادة بطريقة غير صحيحة، فيمكن إعادة فردها برفق واتباع تعليمات العناية الخاصة بنوع الخامة.

لماذا تتحرك السجادة من مكانها باستمرار؟

هناك عدة أسباب وراء تحرك السجاد، من أبرزها أن تكون السجادة خفيفة مقارنة بمساحتها، أو أن تكون الأرضية ناعمة للغاية، أو أن تكون الطبقة السفلية للسجادة غير مصممة لمنع الانزلاق.

كما أن وضع السجادة فوق أرضية غير مستوية، أو وجود تجاعيد أسفلها، قد يؤدي إلى ارتفاع بعض أجزائها وتحركها مع الاستخدام.

وفي بعض الحالات، تكون المشكلة ناتجة عن تلف الجزء السفلي من السجادة أو تقادم خامته، ما يقلل قدرته على الثبات.

أخطاء تجنبيها عند تثبيت السجاد

لا تستخدمي أي نوع عشوائي من المواد اللاصقة أسفل السجادة، فقد يترك آثارًا يصعب إزالتها أو يتسبب في تلف الأرضية.

كذلك تجنبي وضع قطع غير ثابتة من القماش أو الورق أسفل الأطراف، لأنها قد تزيد احتمالات الانزلاق بدلًا من منعها.

ولا تهملي تنظيف الأرضية والجزء السفلي من السجادة؛ فتراكم الأتربة قد يؤثر في ثباتها ويجعلها تتحرك بسهولة.

كيف تحافظين على السجادة ثابتة وآمنة؟

احرصي على اختيار سجادة مناسبة لمساحة الغرفة، واستخدمي طبقة مانعة للانزلاق متوافقة مع الأرضية، وتأكدي من فرد الأطراف بصورة كاملة بعد التنظيف.

ومن الضروري فحص السجاد من وقت لآخر، خاصة في الممرات والأماكن التي يمر بها أفراد الأسرة باستمرار، وإصلاح أي طرف مرتفع فور ملاحظته.

تثبيت السجاد السجادة بتتحرك أطراف السجادة الملتفة منع انزلاق السجاد حيل منزلية

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السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

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