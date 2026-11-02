هجمات نووية وكيميائية.. اختراق تطبيقات الإنذار المبكر في أوكرانيا وروسيا

تعرضت تطبيقات الإنذار والطوارئ في كل من أوكرانيا و روسيا لهجمات إلكترونية خلال الساعات الماضية، أسفرت عن بث تحذيرات زائفة للمواطنين بشأن هجمات جوية وشيكة وضربات نووية وكيميائية، ما أثار حالة من القلق قبل أن تتضح حقيقة الاختراق.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن تطبيق الإنذار الجوي الأوكراني بدأ في إرسال رسائل تحذيرية خاطئة إلى سكان العاصمة كييف ومناطق أخرى، مساء الأحد، تضمنت تحذيرات من هجمات إشعاعية وكيميائية، فضلًا عن احتمالات اندلاع اشتباكات في الشوارع.

ومن بين الرسائل المزيفة تحذير من إطلاق روسيا صاروخ «أوريشنيك» فرط الصوتي القادر على حمل رأس نووي، مع الإعلان عن حالة تأهب نووي.

وفي أعقاب الواقعة، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن التطبيق تعرض على ما يبدو لاختراق إلكتروني، مشيرة إلى أن التحذيرات بُثت باللغة الروسية، مؤكدة عدم وجود أي تهديد إشعاعي، وداعية المواطنين إلى التزام الهدوء ومتابعة البيانات الرسمية.

من جانبها، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية تعليق التطبيق مؤقتًا، مع التأكيد أن وسائل التحذير الأخرى، بما فيها صفارات الإنذار، لا تزال تعمل بصورة طبيعية، كما أُرسلت رسائل تؤكد زوال الخطر عقب كل تحذير كاذب.

اختراق تطبيق الطوارئ الروسي

ولم تقتصر الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا، إذ نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن وزارة الطوارئ في موسكو تعرض تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة لهجوم إلكتروني أدى إلى بث تحذيرات عامة مزيفة.

وتضمنت إحدى الرسائل تحذيرًا من إطلاق رؤوس نووية باتجاه جميع المناطق الروسية، مع مطالبة المواطنين بتخزين المواد الغذائية والاستعداد للبقاء في الملاجئ والأقبية لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الوزارة الروسية أن التطبيق يمثل قناة إضافية للمعلومات وليس من بين وسائل الإنذار الرئيسية، مؤكدة أن خبراءها يعملون على استعادة عمله بصورة طبيعية، وداعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.