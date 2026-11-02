وباء خطير يهدد إثيوبيا.. حمى الوداي المتصدع يداهم شرق أفريقيا بسبب «النينيو»

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، من أن إثيوبيا، إلى جانب 5 دول أخرى في شرق أفريقيا، تواجه خطراً متزايداً لتفشي "حمى الوادي المتصدع"؛ حيث أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن ظاهرة "النينيو" إلى تهيئة ظروف مواتية لانتقال المرض.

وباء خطير يهدد إثيوبيا

وفي تحذير صدر في 30 أكتوبر الماضي، حددت المنظمتان كلاً من إثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا باعتبارها الدول الأكثر عرضة للخطر، وحثتا الحكومات على تعزيز عمليات رصد الأمراض، وتوفير اللقاحات والإمدادات الضرورية، وتحسين التنسيق العابر للحدود.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، من المتوقع هطول أمطار تفوق المعدلات المعتادة وحدوث فيضانات في أجزاء واسعة من شرق أفريقيا، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة بشكل خاص في جنوب إثيوبيا، وكينيا، ووسط وجنوب الصومال؛ حيث تتجاوز احتمالية هطول أكثر من 400 ملم من الأمطار في هذه المناطق 90%.

وأشارت المنظمة إلى أن معدلات هطول الأمطار ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة في أجزاء من شرق إثيوبيا، وجنوب الصومال، وغرب جنوب السودان، وجنوب السودان، والمناطق الساحلية في كينيا، وذلك بعد فترات طويلة من نقص الأمطار، مما زاد من مخاطر حدوث فيضانات في إثيوبيا والصومال.

وتشير "أداة دعم اتخاذ القرار للإنذار المبكر بشأن حمى الوادي المتصدع" -التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة في أكتوبر 2026- إلى أن الظروف المواتية لانتقال المرض ستتوسع عبر مساحات واسعة من شرق أفريقيا في الفترة ما بين أكتوبر 2026 ويناير 2027.

وتأتي إثيوبيا في المرتبة الثانية -بعد تنزانيا- من حيث مساحة المناطق المصنفة كبيئات ملائمة لانتقال المرض، تليها كينيا وجنوب السودان وجنوب السودان (المنطقة الجنوبية).

يُذكر أن "حمى الوادي المتصدع" هي مرض فيروسي يصيب في المقام الأول الماشية -مثل الأبقار والأغنام والماعز والإبل- ولكنه قد ينتقل أيضاً إلى البشر.

وينتقل الفيروس بشكل رئيسي عن طريق البعوض المصاب، بينما يمكن للبشر الإصابة به من خلال التلامس المباشر مع الحيوانات المصابة أو منتجاتها.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة والهيئة الحكومية للتنمية من أن الأمطار الغزيرة والفيضانات قد تؤدي إلى توسيع نطاق أماكن تكاثر البعوض وتعطيل الخدمات البيطرية، مما يزيد من احتمالية تفشي المرض. قد تؤدي تحركات الماشية إلى زيادة الانتشار الجغرافي للمرض.

ودعت المنظمات إلى تبني نهج منسق تحت مظلة "صحة واحدة" (One Health)، يجمع بين قطاعات صحة الحيوان وصحة الإنسان والبيئة، وذلك لتعزيز التأهب والاستجابة عبر الحدود الوطنية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تقترب فيه ظروف ظاهرة "إل نينيو" من مستويات تضاهي تلك التي سُجلت في عامي 1997 و1998؛ وهي الفترة التي شهدت فيها شرق أفريقيا واحدة من أكبر أوبئة حمى الوادي المتصدع المسجلة، والتي طالت كلاً من البشر والحيوانات.