رئيس البورصة: طرح بنك القاهرة نقطة تحول في برنامج الطروحات الحكومية

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن طرح بنك القاهرة خطوة مهمة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بعد انتظار استمر نحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه يعكس قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال رضوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الطرح نجح في جذب مستثمرين مؤسسين أجانب استحوذوا على 80% منه، بضخ استثمارات جديدة تجاوزت 600 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

استبعاد الاتفاقيات مع المستثمرين الاستراتيجيين

وتابع أن الطرح شهد إقبالًا قويًا، حيث بلغت تغطيته 6 مرات، وارتفعت إلى 19 مرة عند استبعاد الاتفاقيات مع المستثمرين الاستراتيجيين.