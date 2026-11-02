اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

دعا رئيس الوكالة الوطنية الجديدة لإدارة الكوارث في اليابان، التي أُطلقت اليوم الاثنين، المواطنين إلى تخزين المواد الغذائية وتأمين قطع الأثاث، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستعداد للكوارث في الأوقات العادية.

اليابان تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء



وخلال مؤتمر صحفي، أشار جوشي هوسونو، الذي تولى منصب أول رئيس للوكالة، إلى وجود حدود لما يمكن للحكومة المركزية والحكومات المحلية القيام به في حال وقوع كارثة كبرى.



وقال: آمل أن يتخذ الجميع الإجراءات المناسبة.



وفي إطار ما وصفته الوكالة بـالطلب العاجل، دعت المواطنين إلى اتخاذ تدابير شاملة، تشمل تثبيت قطع الأثاث بالجدران، وتخزين المواد الغذائية ومياه الشرب، والتحقق من مواقع مراكز الإيواء المخصصة للإخلاء.



كما وجهت الوكالة طلبات مماثلة إلى الوزارات والهيئات الحكومية المركزية والحكومات المحلية.



وطالبت الوزارات والهيئات بمراجعة خططها لضمان استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ، والتأكد من تطبيق الشركات تدابير فعالة للوقاية من الكوارث.