مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن عودة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق إلى حزب الوفد ، جاء بعد التفاوض مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لكي يكون رئيس شرفي لحزب الوفد ، وتم التنسيق بشأنه قبل انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يصدر الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد قرار بتعيين المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس شرفي لحزب الوفد.

وأكدت المصادر أن تعيين المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس شرفي لحزب الوفد كان متوقف فيما بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصدر قرار تعيين المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس شرفي لحزب الوفد بعد انتهاء انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد الأسبق عن عودته رسميا إلى حزب الوفد ، مشيرا إلى أنه قرر العودة إلى الحزب بعد ما استقال منه منذ شهر يناير الماضي عام 2025.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه استقال من حزب الوفد في شهر يناير الماضي عام 2025 ، لأن الوضع القائم لم يكن يعجبه ، مشيرا إلى أنه من أسرة وفدية.

وقال رئيس حزب الوفد الأسبق أن عودته إلى حزب الوفد ليس لها أي هدف ذاتي أو مصلحة شخصية سوى أن يقدم رسالة للوفديين جميعا بشأن أننا لابد أن نكون على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد نحو حزب الوفد القوي بتاريخه الذي يمتد لأكثر من 100 عام باعتباره أكبر حزب سياسي في العالم.

وأوضح أن الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد تواصل معه للعودة إلى حزب الوفد ، وعلاقة بالبدوي بها بها ود وإحترام ، مشيرا إلى انه كان هناك حديث متبادل بينه وبين الدكتور السيد البدوي وكانت لدية رغبة أمينة وصادقة من البداية ، وأمام هذه الرغبة الصادقة قررت العودة إلى حزب الوفد بهدف بناء حزب الوفد.

وأكد أن البدوي قال أنه أن حزب الوفد بيته ولابد أن يعود إليه ، مشيرا إلى أن رغبته كانت العودة إلى حزب الوفد بعد انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد حتى لا يتم ربط عودتي إلى حزب الوفد بترشحي في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.