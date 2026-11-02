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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
قسم الخدمات

يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض في أوقاتها، ومع بداية اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، نستعرض مواقيت الصلوات الخمس في عدد من المدن والمحافظات المصرية، وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة في القاهرة:

  • الفجر: 4:41 صباحًا
  • الشروق: 6:09 صباحًا
  • الظهر: 11:38 صباحًا
  • العصر: 2:44 مساءً
  • المغرب: 5:07 مساءً
  • العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

  • الفجر: 4:47 صباحًا
  • الشروق: 6:16 صباحًا
  • الظهر: 11:44 صباحًا
  • العصر: 2:48 مساءً
  • المغرب: 5:11 مساءً
  • العشاء: 6:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

  • الفجر: 4:38 صباحًا
  • الشروق: 6:06 صباحًا
  • الظهر: 11:34 صباحًا
  • العصر: 2:40 مساءً
  • المغرب: 5:02 مساءً
  • العشاء: 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:

  • الفجر: 4:28 صباحًا
  • الظهر: 11:26 صباحًا
  • العصر: 2:35 مساءً
  • المغرب: 4:58 مساءً
  • العشاء: 6:15 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

  • الفجر: 4:31 صباحًا
  • الظهر: 11:32 صباحًا
  • العصر: 2:45 مساءً
  • المغرب: 5:09 مساءً
  • العشاء: 6:23 مساءً

وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى بفارق دقائق، لذلك يُنصح بالاعتماد على التوقيت المحلي للمدينة المقيم بها المصلي. 

حكم الشك في عدد الركعات في الصلاة 


أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوىبدار الإفتاء المصرية، على سؤال من مروة سعد، من محافظة دمياط، حول حكم الشك أثناء الصلاة في عدد الركعات، وما إذا كانت قد صلت ثلاث ركعات أم أربعًا، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب تكرار الشك وما إذا كان عارضًا أم من قبيل الوسوسة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن الفقهاء يفرقون بين الشك الذي يحدث من حين إلى آخر، والشك المتكرر الذي يلازم الإنسان في معظم الصلوات، مؤكدًا أن الحالة الثانية تدخل في باب الوسوسة التي لا ينبغي الالتفات إليها.

الشك في الصلاة

وأشار إلى أن المصلي إذا كان الشك يطرأ عليه على فترات متباعدة، وشك في صلاته هل صلى ثلاث ركعات أم أربعًا، فإنه يبني على الأقل، فيعتبر أنه صلى ثلاث ركعات، ثم يأتي بركعة رابعة، ويسجد للسهو.

وأضاف أن الحكم نفسه ينطبق على من شك في صلاة الفجر هل صلى ركعة أم ركعتين، ما دام الشك عارضًا وليس وسوسة متكررة، إذ يبني على الأقل ويكمل صلاته، ثم يأتي بسجدتي السهو.

وشدد الشيخ عويضة عثمان على أن من يعاني من الوسوسة المتكررة في عدد الركعات لا يلتفت إلى الشكوك التي تطرأ عليه، بل يستمر في صلاته ويبني على الأكثر، حتى لا يسترسل مع الوسوسة ويظل أسيرًا لها.

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الظهر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء

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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

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