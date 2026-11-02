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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
رباب الهواري

تزايدت حالة الجدل والترقب قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الهلال السعودي بنظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود غموض بشأن موعد وصول بعثة الفريق الإماراتي إلى العاصمة الرياض، قبل اللقاء المقرر إقامته غدا الثلاثاء، في ظل تساؤلات حول موقف المباراة وإمكانية تأجيلها.

غموض بشأن وصول بعثة شباب الأهلي إلى الرياض

كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، في تقرير نشرته الأحد 1 نوفمبر، أن موعد وصول بعثة شباب الأهلي إلى الرياض لم يكن قد تحدد بشكل نهائي، رغم اقتراب موعد المواجهة المرتقبة أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن عددًا من الإداريين التابعين للنادي الإماراتي وصلوا بالفعل إلى العاصمة السعودية يوم الأحد، بينما كان من المنتظر وصول باقي أفراد البعثة يوم الاثنين، دون تحديد موعد دقيق لوصولهم.

وأشار التقرير إلى أن حالة الغموض لم تقتصر على الناديين فقط، بل امتدت إلى الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة، حيث لم تتوافر معلومات واضحة بشأن موعد وصول الفريق الإماراتي لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى نادي الهلال، المسؤول عن الترتيبات الخاصة باستقبال الفرق الضيفة.

في المقابل، وصل مراقب المباراة وأعضاء الطاقم التحكيمي إلى السعودية، الأحد، استعدادًا لإدارة المواجهة القارية المرتقبة.

موقف الهلال من غياب شباب الأهلي

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن مصير المباراة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاقها، في ظل عدم وضوح موقف بعثة شباب الأهلي، إلا أن التقرير لم يكشف عن وجود خلاف رسمي بين إدارتي الناديين، أو تأكيد ارتباط الغموض بشأن السفر بأزمة مباشرة بين الطرفين.

وبحسب السيناريو المطروح، في حال عدم موافقة الاتحاد الآسيوي على تأجيل اللقاء، وعدم وصول بعثة شباب الأهلي إلى الرياض، فمن المنتظر التعامل مع المباراة وفق الإجراءات التنظيمية المعتادة، حيث يطلق الحكم صافرة البداية في موعدها المحدد عند الساعة 8:15 مساءً، ثم ينهي اللقاء، ليتم احتساب الفوز لصالح الهلال بنتيجة 3-0 ومنحه النقاط الثلاث بسبب عدم حضور الفريق المنافس، وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء 3 نوفمبر، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل شباب الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة خلال أول ثلاث مباريات، برصيد 9 نقاط، بينما يتطلع الهلال إلى تعزيز موقفه في سباق المنافسة على صدارة مجموعة الغرب، وتعويض تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام الشمال القطري بنتيجة 3-1.

وتبقى الأنظار موجهة نحو موقف بعثة شباب الأهلي والقرارات المنتظرة من الاتحاد الآسيوي، لحسم الجدل بشأن إقامة المواجهة في موعدها أو اتخاذ قرار مختلف خلال الساعات المقبلة

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