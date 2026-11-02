المنسق الإعلامي لمنتخب الناشئين: حسين عبد اللطيف كون جيلا مميزا.. ونراهن عليه بكأس العالم

أشاد أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، بالإنجاز الذي حققه الفراعنة الصغار بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين، مؤكدًا أن المدير الفني حسين عبد اللطيف نجح في تكوين مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يمثلون مختلف أندية ومحافظات الجمهورية.

درويش يكشف سر تميز منتخب الناشئين

وقال أحمد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»، إن حسين عبد اللطيف عمل على مدار 27 شهرًا من أجل بناء شخصية قوية للاعبين، من خلال جولاته المستمرة في مختلف محافظات مصر، بحثًا عن المواهب المميزة وضمها إلى صفوف المنتخب.

وأضاف أن الهدف الأساسي للمدير الفني كان تكوين منتخب يضم أفضل العناصر من أبناء مصر، دون الاقتصار على نادٍ أو محافظة بعينها، مشيرًا إلى أن المجموعة الحالية تمثل مزيجًا مميزًا من المواهب المصرية.

ووجه المنسق الإعلامي الشكر إلى اتحاد الكرة، بسبب توفير الأجواء المناسبة للمنتخب، سواء من خلال المعسكرات أو المباريات الودية والاحتكاكات الدولية، مؤكدًا وجود رهان كبير على حسين عبد اللطيف خلال منافسات كأس العالم المقبلة.

شخصية الفوز سر تفوق الفراعنة الصغار

وأوضح درويش أن حسين عبد اللطيف يحرص على غرس عقلية الانتصارات داخل اللاعبين، ولا يتوقف عن مطالبتهم بتقديم الأفضل، حتى عندما يتقدم المنتخب بفارق خمسة أهداف، حيث يواصل توجيه الانتقادات لهم من أجل زيادة الفاعلية وعدم التراجع.

وأشار إلى أن المنتخب يمتلك فرصة لاستعادة أمجاد الكرة المصرية، خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن المدير الفني وضع هدف الوصول إلى نهائي كأس الخليج أمام اللاعبين منذ بداية المشوار.

موقف استمرار حسين عبد اللطيف

وبشأن مستقبل المدير الفني، أكد درويش أن الحديث عن استمراره سابق لأوانه، موضحًا أن حسين عبد اللطيف لديه حلم ومشروع يسعى لاستكماله، وأن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على خدمة الكرة المصرية وتحقيق المزيد من النجاحات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود عدد من اللاعبين الذين لم ينضموا إلى المنتخب حتى الآن، موضحًا أن قائمة كأس العالم ستضم 21 لاعبًا، بينهم 18 لاعبًا وثلاثة حراس مرمى، وهو ما يجعل مهمة اختيار القائمة النهائية تحديًا كبيرًا أمام الجهاز الفني