حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة اليمن بكأس الخليج

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر، مواليد 2009، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب اليمن في ثالثة مباريات منتخبنا في بطولة كأس الخليج.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عبيد.

خط الدفاع:عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد (الديزل ) - عزت عبدالمعز.

خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - آدم القزاز - يوسف عبدالله - سيف أمير.

خط الهجوم: خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مالك عمرو - عبدالعزيز محمود - آدم يوسف - أمير حسن - أحمد بشير - محمد جمال - دانيال تامر - زياد سعودي - أحمد صفوت - أدهم حسيب - عبدالعزيز خالد - خالد محمود.