قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا غدا.. والعظمى بالقاهرة 31
السفير الأمريكي لدى تركيا: احتمال شن هجوم على إيران نهاية الأسبوع «قائم بالتأكيد»
مصاب في هجوم كنيسة الكرك يكشف تفاصيل جديدة: 4 مسلحين أطلقوا النار عشوائيًا
بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي
وزير المالية: سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد
«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع
رشيد مشهراوي: تغيرت رؤيتي للسينما بعد حرب غزة.. وأعمل على إنتاج 11 فيلمًا مع طلاب القطاع
حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش
نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل
الهنداوي: بناء نموذج عربي جديد يتطلب عملاً شاقاً وتطويراً للدول والأفراد
دولة واحدة تكتسح قائمة أغلى 10 مدن للعيش في العالم.. ما السر؟
الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يستعد لمواجهة برشلونة بسجل تهديفي مميز.. ويقترب من هدفه الـ 100 مع ريال مدريد

مبابي
مبابي
أ ش أ

يستعد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، لمواجهة برشلونة يوم الأحد المقبل؛ بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل 12 هدفا في 12 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، ليواصل تألقه التهديفي مع الفريق الملكي.

وسجل مبابي 9 أهداف في 9 مباريات بالدوري الإسباني، و3 أهداف في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، بمعدل هدف في كل مباراة.

ويمتلك المهاجم الفرنسي سجلا تهديفيا مميزا أمام برشلونة على ملعبي كامب نو ومونتجويك، إذ سجل 8 أهداف خلال 3 زيارات، بواقع 5 أهداف بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي و3 أهداف مع ريال مدريد، رغم خسارته 6 مباريات أمام الفريق الكتالوني مقابل 3 انتصارات وتعادل واحد في 10 مواجهات.

ولم تكن نتائج مبابي مع ريال مدريد أمام برشلونة جيدة، إذ خسر الفريق 5 من أصل 6 مباريات كلاسيكو خاضها منذ انضمامه إليه عام 2024.

ويأمل مبابي أن يغير هذه النتائج خلال مواجهة الأحد المقبل، خاصة أن ريال مدريد يعتمد كثيرا على أهدافه هذا الموسم.

ويقترب مبابي من تسجيل هدفه ال 100 بقميص ريال مدريد، إذ يحتاج إلى هدفين فقط لبلوغ هذا الرقم، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسبق للمهاجم الفرنسي أن سجل ثلاثية في أول زيارة له إلى ملعب برشلونة عام 2021 مع باريس سان جيرمان، ثم أحرز هدفين في زيارته التالية عام 2024، قبل أن يسجل ثلاثية جديدة بقميص ريال مدريد في ملعب برشلونة خلال موسم 2024-2025، رغم خسارة فريقه بنتيجة 3-4.

ويواجه مبابي منافسة قوية على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما توج به في أول موسمين له مع ريال مدريد، إذ يتصدر البرازيلي رافينيا قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا، مقابل 9 أهداف للنجم الفرنسي، بينما يأتي لامين يامال برصيد 8 أهداف.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة المقبلة باهتمام كبير، في ظل المنافسة بين نجوم الفريقين، فيما يتطلع مبابي إلى مواصلة التسجيل ومساعدة ريال مدريد على تحقيق الفوز أمام غريمه التقليدي.

الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

ترشيحاتنا

التفاصيل

تفوق علمي لجامعة قناة السويس.. إعلان قائمة الباحثين الفائزين بـ منح أكاديمية البحث العلمي step by step لسنة 2026

رئيس جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ فريق تمريض لحصوله على شهادة تسجيل تصميم صناعي من بريطانيا

السكرتير العام لمحافظة قنا

محمود عبد الغني عيسى سكرتيراً عاماً لمحافظة قنا.. بروفايل

بالصور

بإطلالة سوداء ساحرة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شيرين رضا
شيرين رضا
شيرين رضا

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

فوائد الكركم
فوائد الكركم
فوائد الكركم

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد