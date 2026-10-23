مبابي يستعد لمواجهة برشلونة بسجل تهديفي مميز.. ويقترب من هدفه الـ 100 مع ريال مدريد

يستعد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، لمواجهة برشلونة يوم الأحد المقبل؛ بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل 12 هدفا في 12 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، ليواصل تألقه التهديفي مع الفريق الملكي.

وسجل مبابي 9 أهداف في 9 مباريات بالدوري الإسباني، و3 أهداف في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، بمعدل هدف في كل مباراة.

ويمتلك المهاجم الفرنسي سجلا تهديفيا مميزا أمام برشلونة على ملعبي كامب نو ومونتجويك، إذ سجل 8 أهداف خلال 3 زيارات، بواقع 5 أهداف بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي و3 أهداف مع ريال مدريد، رغم خسارته 6 مباريات أمام الفريق الكتالوني مقابل 3 انتصارات وتعادل واحد في 10 مواجهات.

ولم تكن نتائج مبابي مع ريال مدريد أمام برشلونة جيدة، إذ خسر الفريق 5 من أصل 6 مباريات كلاسيكو خاضها منذ انضمامه إليه عام 2024.

ويأمل مبابي أن يغير هذه النتائج خلال مواجهة الأحد المقبل، خاصة أن ريال مدريد يعتمد كثيرا على أهدافه هذا الموسم.

ويقترب مبابي من تسجيل هدفه ال 100 بقميص ريال مدريد، إذ يحتاج إلى هدفين فقط لبلوغ هذا الرقم، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسبق للمهاجم الفرنسي أن سجل ثلاثية في أول زيارة له إلى ملعب برشلونة عام 2021 مع باريس سان جيرمان، ثم أحرز هدفين في زيارته التالية عام 2024، قبل أن يسجل ثلاثية جديدة بقميص ريال مدريد في ملعب برشلونة خلال موسم 2024-2025، رغم خسارة فريقه بنتيجة 3-4.

ويواجه مبابي منافسة قوية على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما توج به في أول موسمين له مع ريال مدريد، إذ يتصدر البرازيلي رافينيا قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا، مقابل 9 أهداف للنجم الفرنسي، بينما يأتي لامين يامال برصيد 8 أهداف.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة المقبلة باهتمام كبير، في ظل المنافسة بين نجوم الفريقين، فيما يتطلع مبابي إلى مواصلة التسجيل ومساعدة ريال مدريد على تحقيق الفوز أمام غريمه التقليدي.