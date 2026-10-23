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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مايكل كاريك: مانشستر يونايتد أكبر من أي فرد.. وأثق 100% من قدرتي على تصحيح المسار

مايكل
مايكل
باسنتي ناجي

أكد مايكل كاريك أن نادي مانشستر يونايتد سيظل أكبر من أي شخص، سواء كان مدربًا أو لاعبًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هوية النادي وتاريخه. وأشار إلى أن السير أليكس فيرجسون هو الأعظم في التاريخ من وجهة نظره، مؤكدًا أن أولوية فيرجسون كانت دائمًا مصلحة مانشستر يونايتد، كما أشاد بصمود الفريق خلال حقبة السير مات باسبي.

مانشستر يونايتد 

وقال كاريك إنه لن يسمح بفقدان هوية النادي، موضحًا أن المحادثات مستمرة، وأنه مطالب بإظهار رد فعل وتحمل مسؤولية القيادة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كاريك: «سأتحمل المسؤولية وأكون المظلة التي تتلقى الأمطار، حتى يبقى الجميع جافين»، مؤكدًا ثقته بنسبة 100% في قدرته على تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

مايكل كلريك الاهلي الزمالك منتخب مصر

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