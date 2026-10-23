قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الأمريكي لدى تركيا: احتمال شن هجوم على إيران نهاية الأسبوع «قائم بالتأكيد»
مصاب في هجوم كنيسة الكرك يكشف تفاصيل جديدة: 4 مسلحين أطلقوا النار عشوائيًا
بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي
وزير المالية: سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد
«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع
رشيد مشهراوي: تغيرت رؤيتي للسينما بعد حرب غزة.. وأعمل على إنتاج 11 فيلمًا مع طلاب القطاع
حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش
نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل
الهنداوي: بناء نموذج عربي جديد يتطلب عملاً شاقاً وتطويراً للدول والأفراد
دولة واحدة تكتسح قائمة أغلى 10 مدن للعيش في العالم.. ما السر؟
الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا
252 نسخة فقط.. كاديلاك إسكاليد V تنطلق بإصدار خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاريك: مانشستر يونايتد أكبر من أي فرد.. ونعمل على استعادة هويتنا

مايكل كاريك
مايكل كاريك
أ ش أ

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب في الفترة الأخيرة، معترفا بأن أداءه في المباريات الماضية لم يكن مقبولا، لذا يجب استعادة هوية النادي وقيمه.

وقال كاريك - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم - إن الفريق مر بفترة صعبة مؤخرا، موضحا أنه يتفهم تماما ما يمر به النادي، رغم الأشهر الخمسة التي شهدت نجاحا نسبيا في الموسم الماضي، والتي أبدى خلالها رضاه عن كثير من الأمور المتعلقة بأداء الفريق وطريقة لعبه.

وأضاف أن الفريق لم يكن جيدا بالقدر الكافي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مباراة الأربعاء كانت ليلة سيئة لأسباب عديدة، وأن ما حدث خلالها كان مؤلما بالنسبة له، خاصة في ظل الطريقة التي سارت بها المباراة، مؤكدا أن الأداء الذي قدمه الفريق لم يكن مقبولا.

وأوضح المدير الفني أن مسؤوليته تتمثل في إعداد فريق يمثل مانشستر يونايتد وجماهيره بالشكل اللائق، ويعكس هوية النادي التي يمكن للمشجعين أن يفخروا بها، موضحا أن الفريق ابتعد عن هذه الهوية في مبارياته الأخيرة، وأنه يدرك ذلك تماما ويعمل على معالجته.

وشدد كاريك على أن مانشستر يونايتد يستند إلى تاريخ طويل من القيم والمبادئ والفخر بتمثيل النادي، مؤكدا أن الفريق يتمتع بروح من الصمود والقدرة على تجاوز الصعوبات.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد سيظل أكبر من أي فرد، سواء كان المدير الفني أو أحد اللاعبين، مضيفا أنه لا يعتبر وجوده في منصبه أمرا مضمونا، وأن النجاح مع النادي يتطلب العمل الجاد والتضحية.

وتطرق كاريك إلى واقعة سرقة منزل البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، معربا عن تضامنه معه ومع أسرته، وقال: "إنه أمر فظيع، ونحن نقدم له ولعائلته الكثير من الدعم".

وردا على سؤال بشأن إمكانية سحب شارة القيادة من برونو فيرنانديز، أكد كاريك أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في مصلحة الفريق ومجموعة اللاعبين وأجواء العمل داخل النادي، مشددا على أنه سيتخذ دائما القرارات التي تصب في مصلحة مانشستر يونايتد.

ونفى كاريك وجود انقسام داخل غرفة ملابس الفريق، مؤكدا أن اللاعبين بحاجة إلى العودة لتقديم أفضل ما لديهم، وأضاف أن الروح واللعب الجماعي عناصر أساسية، وأنه سيحرص على توافرها داخل الفريق.

واختتم كاريك تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق فقد طريقه في الفترة الأخيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرته على استعادة هويته الفريق والمستوى الذي يليق بالنادي.

مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: خطوات متسارعة لدعم ريادة الأعمال وتيسير نمو الشركات الناشئة إلى كيانات عالمية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية

المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح في فعالية «بصمتها»

قومي المرأة يشارك بجناح في فعالية «بصمتها»

بالصور

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

فوائد الكركم
فوائد الكركم
فوائد الكركم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد