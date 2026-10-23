كاريك: مانشستر يونايتد أكبر من أي فرد.. ونعمل على استعادة هويتنا

أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب في الفترة الأخيرة، معترفا بأن أداءه في المباريات الماضية لم يكن مقبولا، لذا يجب استعادة هوية النادي وقيمه.

وقال كاريك - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم - إن الفريق مر بفترة صعبة مؤخرا، موضحا أنه يتفهم تماما ما يمر به النادي، رغم الأشهر الخمسة التي شهدت نجاحا نسبيا في الموسم الماضي، والتي أبدى خلالها رضاه عن كثير من الأمور المتعلقة بأداء الفريق وطريقة لعبه.

وأضاف أن الفريق لم يكن جيدا بالقدر الكافي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مباراة الأربعاء كانت ليلة سيئة لأسباب عديدة، وأن ما حدث خلالها كان مؤلما بالنسبة له، خاصة في ظل الطريقة التي سارت بها المباراة، مؤكدا أن الأداء الذي قدمه الفريق لم يكن مقبولا.

وأوضح المدير الفني أن مسؤوليته تتمثل في إعداد فريق يمثل مانشستر يونايتد وجماهيره بالشكل اللائق، ويعكس هوية النادي التي يمكن للمشجعين أن يفخروا بها، موضحا أن الفريق ابتعد عن هذه الهوية في مبارياته الأخيرة، وأنه يدرك ذلك تماما ويعمل على معالجته.

وشدد كاريك على أن مانشستر يونايتد يستند إلى تاريخ طويل من القيم والمبادئ والفخر بتمثيل النادي، مؤكدا أن الفريق يتمتع بروح من الصمود والقدرة على تجاوز الصعوبات.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد سيظل أكبر من أي فرد، سواء كان المدير الفني أو أحد اللاعبين، مضيفا أنه لا يعتبر وجوده في منصبه أمرا مضمونا، وأن النجاح مع النادي يتطلب العمل الجاد والتضحية.

وتطرق كاريك إلى واقعة سرقة منزل البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، معربا عن تضامنه معه ومع أسرته، وقال: "إنه أمر فظيع، ونحن نقدم له ولعائلته الكثير من الدعم".

وردا على سؤال بشأن إمكانية سحب شارة القيادة من برونو فيرنانديز، أكد كاريك أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في مصلحة الفريق ومجموعة اللاعبين وأجواء العمل داخل النادي، مشددا على أنه سيتخذ دائما القرارات التي تصب في مصلحة مانشستر يونايتد.

ونفى كاريك وجود انقسام داخل غرفة ملابس الفريق، مؤكدا أن اللاعبين بحاجة إلى العودة لتقديم أفضل ما لديهم، وأضاف أن الروح واللعب الجماعي عناصر أساسية، وأنه سيحرص على توافرها داخل الفريق.

واختتم كاريك تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق فقد طريقه في الفترة الأخيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرته على استعادة هويته الفريق والمستوى الذي يليق بالنادي.