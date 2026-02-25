استبعاد ديمبلي.. قائمة باريس جيرمان ضد موناكو فى دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس أنريكي المدير الفنى لنادي باريس سان جيرمان عن قائمة فريقه لمواجهة موناكو والتي ستقام مساء اليوم فى مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ريناتو مارين.
الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - إيليا زابارني - ويليان باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو ميندش
الوسط: فيتينيا - إبراهيم مباي - لي كانج إن - درو فيرنانديز - زائير إيمري - جواو نيفيز
الهجوم: جونكالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا - ديزيري دوي - باركولا
يغيب عثمان ديمبلي عن قائمة باريس سان جيرمان، أمام موناكو.
وفاز باريس فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب موناكو.
وفى حالة تأهل باريس جيرمان سوف يواجه تشيلسي أو برشلونة.