باسل سماقتة: أحب مصر وتعلقت بها ووضعت اسمها في شعار شركتي

تحدث باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، عن ذكرياته وارتباطه العميق بمصر وسوريا، مشيراً إلى أن تجربته الشخصية منذ الصغر شكلت شخصيته ورؤيته للأعمال والصناعة.

وقال في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "ذكرياتي عن سوريا كانت بالنسبة لي نروحها مصيف أكتر، بس لبنان بدأنا بيها وعشت وبعدين جينا مصر، يعني ذكرياتي الباقية من أول 15 سنة هي الذكريات الحقيقية في مصر".

وأوضح أنه تعلق بمصر وحبّه لها جعله يختار شعار شركته: "أنا بحب مصر من قلبي ده بجد، وده اللي أخدت منه شعار شركتي القطن بيتكلم مصري، ومع حبي لبلدي سوريا طبعاً، ولكن عشت حياتي وأصحابي وناسي وكله كان هنا".

وأشار سماقية إلى الظروف التي دفعت أسرته للانتقال إلى مصر: "نقلنا مصر تماماً كأسرة سنة 86 بسبب حرب لبنان، بابا لقى إن الموضوع شكله هيطول فانتقلنا لمصر، وكان عنده زباين في مصر كتير".

وتطرق الحوار أيضاً إلى بداياته العملية في مصر، حيث بدأ مشواره مع والده في مصنع الملابس المعروف باسم "الإمبراطور". وقال باسل: "كان مصنع ناجح جداً جداً.. وزي ما قولتلك سنة 1999 حبيت أبدأ لوحدي، يمكن طموح شوية زيادة وبدأت والحمد لله".

وأكد أن هذه التجربة المبكرة شكلت منه رجل صناعة متكامل، لا يكتفي بالإدارة بل يغوص في تفاصيل الصناعة التي أحبها منذ صغره، وهو ما جعله يطور شركته ويحقق نجاحات متتالية.