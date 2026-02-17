اللمة أهم حاجة.. لميس الحديدي: بط ومحشي أساسي في أول يوم رمضان

قدّمت الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، برفقة الإعلامي أحمد شوبير.



واستهلّت الحديدي الحلقة قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين، حلقة خاصة واستثنائية لأن رمضان يحلّ الخميس، وسعيدة بوجود كابتن أحمد شوبير».



ومازحت خلال برنامج «الصورة» المذاع على شاشة قناة النهار، شوبير قائلة: «احكيلي عن طقوسكم في اول يوم في شهر رمضان، مها بتعمل إيه؟» ليردّ: «زوجتي طباخة، أول يوم محاشي وشوربة لسان العصفور والملوخية في السكة، وكل أنواع المحاشي واللحمة».



وأضاف شوبير: «بفطر على اللبن بالتمر، ده طقس منزلي».



وعلّقت الحديدي: «إحنا عندنا طقس منزلي اول يوم ، شعرية وبط، والدتي دايمًا بتعمله، ومحاشي وحاجات كتيرة زي الجلاش والسمبوسك».



وأشار شوبير إلى أن «اللمة أهم حاجة في رمضان، ومش بحب العزومات بره البيت»، لتؤكد الحديدي اتفاقها معه قائلة: «أنا كمان مش بحب أتعزم على الفطار بره البيت، إحنا عندنا عزايم في البيت لكن مش بحب أتعزم بره».



واختتمت الحديدي حديثها قائلة: «أنا لازم أزين البيت في كل مكان وأجيب فانوس كل سنة ، اللي يعدّي على بيتي يعرف إن رمضان جه».