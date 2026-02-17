3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

قبل موعد شهر رمضان 2026، قررت الحكومة صرف 400 جنيه على بطاقة التموين بدءاً من اليوم الثلاثاء ، لدعم الأسر المستحقة قبل رمضان وتوفير احتياجات 10 مليون أسرة مستحقة مسجلة بقاعدة بيانات وزارة التموين وذلك ضمن قرارت الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء منذ يومين وتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ للتخفيف على المواطنين والأسر المحتاجة.

الفئات المستحقة لدعم التموين الجديد

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المستحق للمنحة ستصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول تفيد باستحقاقه للدعم الإضافي، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.

15 مليون أسرة مستفيدة

وأعلنت الحكومة أن تطبيق زيادة 400 جنيه على بطاقة التموين، سيتم صرفه على دفعتين، الأولى خلال شهر رمضان، والثانية بمناسبة عيد الفطر، ليستفيد منه 15 مليون أسرة مصرية، تضم 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات الرسمية.

صرف400 جنيه على التموين مارس وأبريل

وأكد وزير التموين شريف فاروق أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة لمدة شهرين (مارس وأبريل) باجمالي 800 جنيه، لتشمل 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.

أماكن صرف التموين الجديد

وأشار إلى أن صرف المنحة سيتم من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، ومنافذ «جمعيتي»، وبدالي التموين

السلع المخصصة بالمنحة

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة بالسعر الحر وفقًا لاحتياجاته، مع تحديد حد أقصى للصرف لكل بطاقة شهريًا يشمل: