وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
خدمات

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

صرف400 جنيه على بطاقة التموين
صرف400 جنيه على بطاقة التموين
رشا عوني

قبل موعد شهر رمضان 2026، قررت الحكومة صرف 400 جنيه على بطاقة التموين بدءاً من اليوم الثلاثاء ، لدعم الأسر المستحقة قبل رمضان وتوفير احتياجات 10 مليون أسرة مستحقة مسجلة بقاعدة بيانات وزارة التموين وذلك ضمن قرارت الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء منذ يومين وتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ للتخفيف على المواطنين والأسر المحتاجة.

الفئات المستحقة لدعم التموين الجديد

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المستحق للمنحة ستصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول تفيد باستحقاقه للدعم الإضافي، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.

15 مليون أسرة مستفيدة 

وأعلنت الحكومة أن تطبيق زيادة 400 جنيه على بطاقة التموين، سيتم صرفه على دفعتين، الأولى خلال شهر رمضان، والثانية بمناسبة عيد الفطر، ليستفيد منه  15 مليون أسرة مصرية، تضم 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات الرسمية.

صرف400 جنيه على التموين مارس وأبريل

وأكد وزير التموين شريف فاروق أن المنحة تُصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة لمدة شهرين (مارس وأبريل) باجمالي 800 جنيه، لتشمل  10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.

أماكن صرف التموين الجديد

وأشار إلى أن صرف المنحة سيتم من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، ومنافذ «جمعيتي»، وبدالي التموين

السلع المخصصة بالمنحة

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة بالسعر الحر وفقًا لاحتياجاته، مع تحديد حد أقصى للصرف لكل بطاقة شهريًا يشمل:

  • 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
  • 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
  • 3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة).
  • 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

