غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

يترقب الجميع استطلاع هلال رمضان و حسم الجدل الثائر حول موعد شهر رمضان2026 ، وذلك بعدما أعلن معهد البحوث الفلكية موعد أول يوم رمضان على ان يكون بعد غد الخميس، لكن دار الإفتاء المصرية ستعلن اليوم رؤية شهر رمضان رسمياً خلال الساعات المقبلة .

موعد رمضان 2026 فى مصر

أفاد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026، يوم الخميس المقبل، وشدد على أن القرار الأول والنهائى يرجع إلى دار الإفتاء المصرية.

دار الافتاء تعلن موعد شهر رمضان2026

ومن ناحية أخرى، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس ، أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق

موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال رمضان 2026

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الجميع مدعو لمتابعة البيان الرسمي اليوم بعد صلاة المغرب، إذ سيعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية بداية الشهر الكريم في احتفال رسمي وشعبي بإذن الله تعالى

رؤية شهر رمضان 2026

وأكدت دار الإفتاء، أن نتيجة استطلاع هلال رمضان ستُذاع مباشرة على الهواء، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية.



صعوبة استطلاع هلال رمضان2026



يولد هلال رمضان 2026 وفقًا لتوقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447هـ الموافق 17 فبراير 2026 الساعة 2:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.



ويشير المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون مرئيًا بسهولة عند غروب شمس يوم الرؤية في عدة عواصم ومدن عربية، بينما في القاهرة سيغرب القمر بعد غروب الشمس بـ4 دقائق، وبذلك، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان، ليكون أول أيام رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، مع التأكيد على أن القرار النهائي يرجع إلى دار الإفتاء.

موعد شهر رمضان 2026 فلكياً

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الدراسات الفلكية تشير إلى أن أول يوم رمضان 1447 هجريًا سيوافق الخميس 19 فبراير 2026، لكن يقتصر دور المعهد على الجانب العلمي الاستشاري، إذ تُرفع نتائج الحسابات إلى دار الإفتاء المصرية، التي تعتمد الرؤية الشرعية لإعلان الموعد الرسمي مساء اليوم بعد المغرب.