لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية.

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

المقادير (تكفي 4 أفراد):

• 500 جرام لحم بقري مكعبات صغيرة (ستربس)

• 3 أكواب أرز بسمتي مطبوخ ومبرد تمامًا

• 1 بصلة متوسطة مكعبات

• 1 جزرة مبشورة أو جوليان

• 1/2 كوب فلفل ألوان مكعبات

• 2 ملعقة كبيرة صويا صوص

• 1 ملعقة كبيرة صوص محار

• 1 ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم

• 3 فصوص ثوم مفروم

• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

• ملح حسب الحاجة

• 2 ملعقة كبيرة زيت (يفضل زيت ذرة أو سمسم خفيف)

• بصل أخضر للتقديم

١-في طاسة واسعة أو ووك على نار عالية جدًا، نضيف الزيت ونشوح اللحم بسرعة (تشويحة سريعة) لحد ما ياخد لون ويتقفل، ونطلعه على جنب.

٢- في نفس الطاسة نضيف الثوم والزنجبيل ونشوحهم ثواني بس.

٣-ننزل بالبصل والجزر والفلفل ونقلبهم على نار عالية حتى يبقى كرنشي.

٤- نرجع اللحم تاني للطاسة ونضيف:

• الصويا صوص

• صوص المحار

• الفلفل الأسود والبابريكا

٥- ننزل بالأرز البارد ونقلب بسرعة على نار عالية جدًا عشان الحباية تفضل مفلفلة .

٦- نضبط الملح لو محتاج، ونرش بصل أخضر في الآخر.