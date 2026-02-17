قبل صيف 2026.. رفع قدرة الشبكة القومية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال

في إطار استعدادات وزارة الكهرباء لصيف 2026، أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة موسعة لرفع قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال.

وأشار إلى أنه لا انقطاعات متوقعة خلال الصيف القادم بإذن الله، بسبب الاستعدادات الكبيرة التي تم تنفيذها.

زيادة الأحمال والقدرات المضافة للشبكة

أوضح عبدالغني في تصريحات لإكسترا نيوز أن معدلات نمو الأحمال المتوقعة تتراوح بين 6 و7%، مما يعكس الحاجة الملحة لزيادة القدرة الإنتاجية للشبكة. أضاف أن الوزارة نجحت في استيعاب أعلى حمل في تاريخ الشبكة خلال الصيف الماضي، والذي بلغ حوالي 40 ألف ميجاوات.

كما تم دعم الشبكة خلال الصيف الماضي بإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع خطط لإضافة 3000 ميجاوات أخرى خلال العام الجاري.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة: التحول نحو الطاقة المتجددة

في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. ويعكس ذلك التزام الحكومة المصرية بالتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول.

الاستعداد لصيف 2026: الطاقة المتجددة كحلول مستدامة

أشار عبدالغني إلى أن إضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة تأتي كجزء أساسي من خطط التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. هذه الإضافات تشمل محطات طاقة شمسية ورياح جديدة، مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة مع الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات.