قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل صيف 2026.. رفع قدرة الشبكة القومية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار استعدادات وزارة الكهرباء لصيف 2026، أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة موسعة لرفع قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال.

 وأشار إلى أنه لا انقطاعات متوقعة خلال الصيف القادم بإذن الله، بسبب الاستعدادات الكبيرة التي تم تنفيذها.

زيادة الأحمال والقدرات المضافة للشبكة

أوضح عبدالغني في تصريحات لإكسترا نيوز أن معدلات نمو الأحمال المتوقعة تتراوح بين 6 و7%، مما يعكس الحاجة الملحة لزيادة القدرة الإنتاجية للشبكة. أضاف أن الوزارة نجحت في استيعاب أعلى حمل في تاريخ الشبكة خلال الصيف الماضي، والذي بلغ حوالي 40 ألف ميجاوات.

 كما تم دعم الشبكة خلال الصيف الماضي بإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع خطط لإضافة 3000 ميجاوات أخرى خلال العام الجاري.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة: التحول نحو الطاقة المتجددة

في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. ويعكس ذلك التزام الحكومة المصرية بالتحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول.

الاستعداد لصيف 2026: الطاقة المتجددة كحلول مستدامة

أشار عبدالغني إلى أن إضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة تأتي كجزء أساسي من خطط التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. هذه الإضافات تشمل محطات طاقة شمسية ورياح جديدة، مما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة مع الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات.

صيف 2026 تأمين الكهرباء تأمين صيف 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

"بيتكوين" تستقر قرب 68 ألف دولار وسط ترقب بيانات أمريكية

"بيتكوين" تستقر قرب 68 ألف دولار وسط ترقب بيانات أمريكية

سول : ارتفاع صادرات الشركات الكبرى بنحو 10% في الربع الرابع من 2025

سول : ارتفاع صادرات الشركات الكبرى بنحو 10% في الربع الرابع من 2025

راندة المنشاوي

الإسكان: استيعاب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة بوحدات زهرة العاصمة

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد